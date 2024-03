NEWS

3 Marzo 2024

Che tempo che fa Chiara Ferragni

La presunta crisi dei Ferragnez arriva anche a Che Tempo Che Fa. Ospite della puntata di domenica 3 marzo del talk show di Fabio Fazio, Chiara Ferragni ha avuto modo di commentare gli ultimi rumor sul suo conto.

Non è sicuramente un momento facile per l’influencer da oltre 29 milioni di seguaci su Instagram. Il periodo più buio della sua carriera è iniziato qualche mese fa quando l’Antitrust multò la Ferragni e la sua società per un milione di euro per “pratiche commerciali scorrette”. La sanzione riguardava la vendita dei pandori Pink Christmas, che l’imprenditrice firmò nel 2022.

Attualmente il “pandoro-gate” è ancora sotto indagine e, durante alcune interviste, Chiara ha annunciato di aver fatto ricorso contro la multa. Sembra non essere un periodo altrettanto felice neanche da un punto di vista personale per l’imprenditrice digitale. Da qualche settimana infatti si rincorrono in maniera sempre più insistente voci di una presunta crisi con Fedez.

I Ferragnez, così è stata ribattezzata una delle coppie più amate dello showbiz, vivrebbe un momento di distacco che va avanti ormai da un po’ e che potrebbe portare a una separazione definitiva. Durante questi giorni entrambi i protagonisti della vicenda sono stati intercettati più volte dalle telecamere di Pomeriggio 5 e anche da Striscia la notizia. Sia Chiara che Fedez si sono però trincerati dietro un laconico “no comment” e hanno preferito non rilasciare dichiarazioni in merito.

Entrambi hanno sostenuto infatti di voler tutelare i loro bambini e di non voler entrare nel merito della questione. La crisi Ferragnez è però approdata anche su Nove. Durante l’intervista a Che Tempo Che Fa Fabio Fazio ha chiesto a Chiara Ferragni un commento sulle recenti voci sul suo matrimonio.

Chiara Ferragni conferma la crisi

Introducendo il discorso, Fazio ha augurato alla ospite che questa crisi possa risolversi presto. “Vediamo, non lo so“, è stata la risposta dell’imprenditrice. “Purtroppo non è una strategia. Si pensa sempre che ci sia sempre un team di esperti, io stratega, che decidiamo ‘io e mio marito ci allontaniamo’, però non è così. Non è una strategia“, ha ammesso la Ferragni confermando la momentanea separazione.

Quali sono i rapporti adesso?

E sui rapporti attuali con Fedez Chiara Ferragni rivela: “Ci sentiamo perché siamo due persone adulte che si vogliono bene. Non è che tagliamo i ponti da un momento all’altro. È un momento di crisi, le abbiamo avute anche in passato. Questa è una crisi un po’ più forte ma vediamo, ora non so“.