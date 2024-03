Chiara Ferragni riceve il Tapiro e commenta le voci di crisi con Fedez: “Non l’ho abbandonato”

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 1 Marzo 2024

Chiara Ferragni

Tapiro d’oro per Chiara Ferragni. Nel servizio di Striscia la Notizia ha anche parlato delle voci di crisi con Fedez e ha rivelato…

Stasera a Striscia La Notizia è andato in onda il servizio con la consegna del Tapiro d’Oro a Chiara Ferragni. L’inviato Valerio Staffelli gli ha chiesto un commento sulle voci di crisi (e separazione) con Fedez: “Non l’ho abbandonato e non è una strategia”, ha detto lei a chiare lettere.

Chiara Ferragni

Che giornata piena quest’oggi per Chiara Ferragni! Dopo il “cornetto portafortuna” ricevuto da Myrta Merlino e le nuove dichiarazioni a Pomeriggio 5, l’influencer è stata intercettata anche da Striscia La Notizia. Grazie all’aiuto proprio della trasmissione, il TG satirico si è inserito per la consegna del Tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli.

L’inviato di Striscia la Notizia ha sorpreso Chiara Ferragni (che ha ricevuto il suo quarto Tapiro in carriera) a cui ha dato il famoso premio a causa delle presunte voci circa la separazione da Fedez. Ma come ha risposto a questi rumor l’imprenditrice digitale? Chiara ancora una volta non si è tirata indietro e ha smentito chi l’ha accusata di aver messo da parte suo marito:

«Non ho abbandonato Federico e questa non è una strategia di comunicazione. Mi piacerebbe lo fosse, ma non sono così stratega: purtroppo è un periodo molto doloroso. Penso che nessuno sia contento», ha dichiarato Chiara Ferragni a Striscia la Notizia.

Successivamente l’inviato Valerio Staffelli le ha domandato un commento sugli sviluppi del Pandoro Gate e le tanto discusse campagne di beneficenza legate alle uova di Pasqua e alle bambole. Ancora una volta Chiara Ferragni non si è tirata indietro e ha dichiarato: «Non nego quello che è successo, ma siamo fiduciosi che tutto verrà chiarito. Ribadisco che non c’è alcuno schema».

Con queste parole quindi Chiara Ferragni ha voluto dire la sua apertamente riguardo al periodo complicato che si ritrova a vivere in questo momento. La speranza dell’imprenditrice è di poter tornare presto a sorridere e mettersi alle spalle le vicende che la vedono protagonista.