Chiara e Fedez, le famiglie si stanno muovendo per farli tornare insieme: le ultime dai Ferragnez

Nicolò Figini | 19 Aprile 2024

In queste ore sta circolando una nuova indiscrezione secondo la quale Fedez e Chiara Ferragni potrebbero riavvicinarsi grazie alle proprie famiglie. Ecco che cosa starebbe succedendo.

Riavvicinamento tra Fedez e Chiara Ferragni?

Non molti giorni fa girava voce che la madre di Fedez stesse cercando di fare di tutto perché il figlio si potesse riavvicinare a Chiara Ferragni. I Ferragnez sono ormai in crisi da tempo e tutta l’Italia ne è a conoscenza, ma i fan non perdono le speranze e sono sicuri che potranno risolvere i propri problemi.

Oggi, invece, Deianira Marzano aggiunge un nuovo tassello: secondo l’esperta di gossip la mamma del rapper non sarebbe la sola a spingere per un ricongiungimento. Anche da parte della famiglia della Ferragni, infatti, vorrebbero che l’influencer tornasse dal marito: “Sono molto innamorati“.

L’indiscrezione sul riavvicinamento tra Fedez e Chiara Ferragni

Ovviamente non sappiamo cosa succede e non abbiamo nemmeno idea, con esattezza, quale sia stata la causa della loro separazione. Durante la sua ospitata a Belve Fedez ha rivelato qual è stato il momento in cui è finito il loro amore:

“Quando è finito il nostro amore? Non voglio parlarne. Abbiamo passato tanti momenti difficili. Abbiamo passato la mia malattia. Sono stati tre anni molto difficili e purtroppo non abbiamo retto.

Dico sempre mia moglie perché lo è legalmente. […] Ci tengo a dire che comunque vada Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli. E spero che il clima si possa distendere per il bene dei bambini”.

Nel frattempo la Ferragni è tornata sui social, dopo una breve pausa, ospite di alcuni eventi a Venezia. Vedremo solo nel prossimo futuro come e se cambieranno le cose tra Chiara e Fedez. Noi vi terremo sempre aggiornati con tutte le novità del caso. Continuate a seguirci come al solito per non perdervi tante altre news.