Vincenzo Chianese | 10 Aprile 2024

Stando alle ultime voci di corridoio, pare che Tatiana, la mamma di Fedez, stia facendo di tutto per riunire i Ferragnez, che ormai da diverse settimane sono separati.

In queste ore non si parla altro che di Fedez. Solo ieri sera infatti il rapper è stato ospite a Belve e nel corso della lunghissima intervista con Francesca Fagnani ha raccontato i retroscena della crisi con Chiara Ferragni, parlando apertamente di quello che è accaduto con sua moglie. Ma non solo. Togliendosi qualche sassolino dalle scarpe, il cantante ha anche lanciato una frecciata a Fabio Maria Damato, manager dell’imprenditrice digitale, e le sue parole non sono passate inosservate. Federico inoltre, tornando sulla fine del suo matrimonio, ha ammesso:

“Quando è finito il nostro amore? Non voglio parlarne. Abbiamo passato tanti momenti difficili. Abbiamo passato la mia malattia. Sono stati tre anni molto difficili e purtroppo non abbiamo retto. Dico sempre mia moglie perché lo è legalmente. […] Ci tengo a dire che comunque vada Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli. E spero che il clima si possa distendere per il bene dei bambini”.

L’intervista di Fedez a Belve dunque in queste ore ha dato il via a un acceso dibattito sui social e il web si è ovviamente diviso. Nel frattempo però Deianira Marzano ha lanciato un’indiscrezione che non è affatto passata inosservata. Stando a quanto rivela l’esperta di gossip, pare che Tatiana, mamma di Federico, stia sperando in un ritorno di fiamma tra i Ferragnez e starebbe facendo di tutto per riunire la famiglia.

Ciò nonostante, anche stando ad alcune dichiarazioni dello stesso rapper, a oggi non sembrerebbe essere possibile una riconciliazione tra i due. Ci si augura però che in futuro il cantante e l’influencer possano superare questo difficile momento e a loro facciamo un grande in bocca al lupo.