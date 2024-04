Gossip

Vincenzo Chianese | 19 Aprile 2024

Elodie

In queste ore è emerso un retroscena su Elodie e Gué. Pare infatti che il rapper abbia rifiutato un abbraccio della Di Patrizi e che il motivo sia Marracash.

Il retroscena su Elodie e Gué

Sappiamo bene che questo è un periodo d’oro per Elodie, sia a livello professionale che personale. Dopo i successi dell’ultimo anno, la cantante si sta attualmente prendendo una piccola pausa, senza però perdere di vista la sua carriera. In queste settimane infatti la Di Patrizi potrebbe aver iniziato già a lavorare a della nuova musica, che è attesissima da tutti i fan. Anche la vita personale dell’ex allieva di Amici va a gonfie vele. Da due anni infatti l’artista è legata sentimentalmente ad Andrea Iannone e pare che le cose tra i due vadano a gonfie vele. In queste ore però qualcosa ha riportato la cantante al centro del gossip.

Solo pochi giorni fa infatti la Di Patrizi è stata ospite al concerto dei Club Dogo al Forum di Assago. Pare però che nel backstage sia accaduto qualcosa che non è passato inosservato. A rivelare questo retroscena è Gabriele Parpiglia, che in diretta su RTL 102.5 ha raccontato cosa sarebbe accaduto dietro le quinte.

Stando a quanto svelato dal giornalista, pare che Elodie abbia incontrato Gué e che a quel punto si sarebbe avvicinata a lui per abbracciarlo. Il rapper però avrebbe rifiutato il saluto, scansando con le mani le braccia della Di Patrizi. Ma perché il cantante avrebbe dunque negato un abbraccio alla sua collega? Secondo Parpiglia il motivo sarebbe Marracash, che si trovava proprio a pochi passi dai due artisti. Come tutti ben sanno, il cantante e l’ex allieva di Amici in passato hanno avuto una chiacchierata relazione e pare che al momento i rapporti tra loro non siano distesi al punto che non si sarebbero neppure salutati.

Di conseguenza dunque Gué, non volendo offendere il suo amico Marracash, avrebbe negato l’abbraccio alla Di Patrizi. Quest’ultima tuttavia, stando a quanto si mormora, sarebbe rimasta male dal comportamento del rapper, che lei conosce molto bene.