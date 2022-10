1 La foto hot di Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez spesso fanno discutere sul web nonostante siano ampiamente apprezzati. Questa volta la foto incriminata è uno scatto che li ritrae a letto senza vestiti addosso. Qui sotto possiamo, infatti, vedere l’influencer distesa mentre guarda il telefono e il braccio le copre il seno. Il rapper, invece, è appoggiato con il viso sulla sua pancia mentre tieni gli occhi chiusi. Neanche a dirlo il web si è spaccato a metà.

Alcuni commenti li sostengono, altri invece criticano questa mossa: “Mi piacciono ma onestamente mi sembra davvero esagerato postare pure la loro parte intima; boh senza parole onestamente“. Degli utenti mettono in mezzo anche i bambini: “Ci sono dei bambini sui social, ma non vi vergognate“. O ancora: “Volgari, siete disposti vendere anche l’anima al diavolo per i soldi“. Come vedete c’è anche gente che sta nel mezzo: “Bella foto ma a volte mi chiedo se sia tutto necessario“. Voi cosa ne pensate? Da che parte state? Fatecelo sapere con un commento.

Quello tra Fedez e Chiara Ferragni è solo uno scatto artistico che ritrae un momento di tenerezza tra loro e non mostra assolutamente niente di esplicito. Rivela, però, tutto l’amore che provano l’uno per l’altra. Nella descrizione del post, infatti, leggiamo: “Safe place“.

Nel frattempo l’influencer ha anche spiegato come passa le sue giornate tipo:

Ogni mia giornata è molto diversa. Ci sono giornate a Milano, che sono giornate di ufficio. Di solito se non ho grossi progetti imminenti, quindi lanci o campagne, cerco di fare metà giornata con i bambini e metà giornata in ufficio. Preferisco di solito stare in ufficio la mattina e con i bambini il pomeriggio, e andare al parco o portarli da qualche parte. Poi ci sono giorni di set, dove scatto diverse campagne perché sono testimonial di diversi brand. Quindi in questi giorni si va a scattare e ci sono set da 8 ore, 4 ore, fino a 12 ore massimo. Poi ci sono i viaggi di lavoro. Ci sono tanti viaggi che sono fatti per scattare altre campagne o per fare filming di diversi progetti, tra cui la serie. E poi ci sono i viaggi per la Fashion Week.

