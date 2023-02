NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Febbraio 2023

Chiara Ferragni Fedez

Lo strano messaggio sotto casa di Chiara Ferragni e Fedez

Sono ormai due giorni che non si parla d’altro che di Chiara Ferragni e Fedez. Secondo i più infatti tra l’imprenditrice digitale e il rapper sarebbe scoppiata una crisi, dopo quanto accaduto tra il cantante e Rosa Chemical sul palco dell’Ariston. L’influencer pare non aver apprezzato il bacio tra suo marito e il rapper, e da quel momento i due hanno smesso di mostrarsi insieme. Mentre Chiara sta infatti apparendo sui social a Milano, insieme a i suoi figli e ai suoi amici, Federico sembrerebbe essere scomparso dalla circolazione. Nonostante alcune ore fa il cantante abbia scritto un messaggio che sembrerebbe essere rivolto proprio a sua moglie, i Ferragnez non si stanno facendo vedere insieme, e i fan iniziano ormai a preoccuparsi.

La stessa Ferragni, nei post di ringraziamento pubblicati sul suo profilo, non ha mai menzionato Fedez, e in molti dunque si stanno chiedendo cosa stia accadendo. Nelle ultime ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Come riporta Open, sotto casa di Chiara Ferragni e Fedez è apparso uno strano messaggio, che sta facendo discutere. Ai piedi delle torri di CityLife è infatti spuntato un cartello che recita “Pensami me**a”, che sembrerebbe essere un riferimento al primo abito indossato dall’influencer a Sanremo. Sulle spalle del vestito infatti si leggeva la frase “Pensati libera”, e il messaggio apparso sotto casa dei Ferragnez sembrerebbe richiamare proprio alla scritta.

Secondo le indiscrezioni però, pare che il cartello con la scritta “Pensami me**a”, sarebbe un’opera dell’artista Riccardo Benassi, dal titolo ‘Daily Desiderio’. La targhetta che accompagna l’installazione sembrerebbe spiegare che in questo modo l’artista rimanda “all’infinito il completamento dell’opera” e rende “la fruizione un’esperienza completamente inedita”. Quello che tutti però si chiedono è: si tratta di una casualità o di una palese frecciatina ai Ferragnez?