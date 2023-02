Sanremo

Andrea Sanna | 11 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Rosa Chemical bacia Fedez

Stasera la finale di Sanremo 2023 ci sta regalando tanti bei momenti. Dopo il ragazzo che tra il pubblico ha urlato a Elodie di sposarlo, anche Rosa Chemical ha dato del suo meglio durante la performance. “Made in Italy” ha coinvolto l’intera platea e galleria dell’intero Teatro Ariston. A un certo punto il cantante è sceso tra il pubblico e in prima fila si è avvicinato a Fedez.

Oltre a ballare addosso al cantante, Rosa Chemical l’ha poi trascinato sul palco. Federico si è mostrato un po’ imbarazzato ma è stato comunque al gioco e si è lasciato coinvolgere nella performance. Non tutti sanno, ma i due sono amici, dunque Fedez si sarebbe potuto aspettare un gesto del genere da parte del suo amico.

IL TWERK DI ROSA CHEMICAL SU FEDEZ VI SCONGIURO #Sanremo2023 pic.twitter.com/ORtIjIbXM7 — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 11, 2023

Rimasto lì a centro palco con Rosa Chemical, Fedez gli ha fatto capire di volersi riaccomodare in platea. Peccato, però, che il cantante aveva ben altre intenzioni, tant’è che a fine esibizione l’artista in gara ha dato un bacio sulle labbra piuttosto sentito al collega. Il tutto davanti a Chiara Ferragni, piuttosto divertita che, al momento, però, non ha commentato il divertente episodio.

IL LIMONE TRA ROSA CHEMICAL E FEDEZ IN MONDOVISIONE #Sanremo2023 pic.twitter.com/Bkc3lfcvCG — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 11, 2023

Poco dopo Rosa Chemical ha salutato Fedez e l’ha fatto riaccomodare al suo posto. Dopo aver ringraziato tutti l’artista ha ringraziato tutti e ammesso di essersi fatto prendere troppo dall’entusiasmo: “È il Festival dell’amore”, ha commentato.

Nel mentre il video è diventato virale tra gli utenti del web, che hanno commentato quanto successo nel corso di questa diretta della Finale del Festival di Sanremo 2023. Avete visto questo momento? Che ne pensate? Diteci la vostra nei commenti.