I fotografi del settimanale Chi hanno paparazzato Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera insieme sul Lago di Como, immortalando anche quello che sembrerebbe un bacio.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera paparazzati insieme

A quanto pare i rumor che giravano negli ultimi giorni sarebbero stati confermati: Chiara Ferragni avrebbe un nuovo uomo nella sua vita. Stiamo parlando di Giovanni Tronchetti Provera, figlio dell’imprenditore Marco Tronchetti Provera.

Era stato Dagospia lo scorso 25 ottobre, a lanciare lo scoop. A pubblicare le foto che accerterebbero questa nuova liaison, invece, è stato il settimanale Chi. Negli scatti in questione, i due si trovano a Villa d’Este, sul Lago di Como.

Stando al resoconto della rivista, Chiara e Giovanni sarebbero arrivati verso l’ora di pranzo con la stessa macchina. In quella location sarebbero rimasti per diverse ore, godendosi il tempo insieme seduti in terrazza.

I due si sarebbero anche scattati un selfie insieme. In quel momento pare sia scattato il bacio tra i due, beccato dai paparazzi di Chi. Sempre insieme, sarebbero poi rientrati a Milano a fine giornata.

Pare, dunque, si sia ufficialmente conclusa la relazione di Chiara Ferragni con Silvio Campara, nata la scorsa estate. Proprio verso fine agosto l’imprenditrice avrebbe approfondito la conoscenza con Giovanni Tronchetti Provera ad Ibiza.

Non era, infatti, la prima volta che si incontravano, dal momento che, come riporta sempre Chi, i loro figli frequenterebbero la medesima scuola. Com’è noto, la Ferragni ha avuto Leone e Vittoria dall’amore con Fedez.

Giovanni, invece, ha tre figli, nati dal precedente matrimonio, conclusosi ormai un anno fa circa. Parlando di Chiara, è sempre di questi giorni la notizia secondo cui non sarà più AD della sua società.