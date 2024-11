Sono stati mesi di grandi rivoluzioni per le aziende di Chiara Ferragni. In queste ore come se non bastasse l’influencer ha fatto un passo indietro scegliendo di rinunciare al ruolo di amministratrice delegata della società Fenice srl.

La scelta di Chiara Ferragni

L’ultimo è stato senza dubbio un anno difficile sotto ogni aspetto per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale infatti ha dovuto non solo affrontare una dolorosa separazione da Fedez, ma anche una serie di problemi legati al lavoro, a seguito dello scandalo del pandoro gate. Da diverse settimane tuttavia l’influencer si è rimessa in piedi e poco a poco sta voltando pagina, dando il via a un nuovo capitolo della sua vita.

Negli ultimi mesi c’è stata dunque una vera e propria rivoluzione all’interno delle sue aziende e l’ultima news risale solamente a pochissime ore fa. Come in molti senza dubbio sapranno, per diversi anni la Ferragni è stata l’unica e sola amministratrice delegata della società Fenice srl, che gestisce la proprietà del brand dell’influencer. Adesso però l’imprenditrice digitale ha deciso di fare un passo indietro.

Con un comunicato ufficiale, Chiara Ferragni ha fatto sapere di non essere più a capo della sua azienda. Ma non solo. È stato infatti anche annunciato che dallo scorso 28 ottobre il manager Claudio Roberto Calabi ricoprirà il ruolo di unico amministratore della società Fenice srl. Si tratta dunque di un vero e proprio cambiamento, che senza dubbio potrebbe portare grossi benefici all’influencer.

Come in molti sapranno infatti Calabi ha grande esperienza nel settore. In passato ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Rcs e in seguito del Sole 24 Ore. Inoltre si è occupato spesso di ristrutturazioni e rilanci aziendali. Da poche ore dunque il manager ha iniziato questo nuovo percorso con la Ferragni e solo nei prossimi mesi si vedranno i frutti del suo lavoro.