Festa di Halloween per Chiara Ferragni in compagnia di Giovanni Tronchetti Provera

Così come in America, anche in Italia tanti vip e celebrità hanno festeggiato Halloween. Chiara Ferragni, per esempio, l’ha fatto in compagnia di Giovanni Tronchetti Provera, come testimoniato dalla foto pubblicata da Gabriele Parpiglia.

Chiara Ferragni, festa di Halloween con Giovanni Tronchetti Provera

Dopo l’avvistamento a cena (gossip di Dagospia) e le foto pubblicate sul settimanale Chi, pare proprio che Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera stiano trascorrendo molto tempo insieme. Ancora una volta l’influencer e il noto imprenditore sono usciti allo scoperto. Lei dopo aver voltato definitivamente pagina a seguito di delusioni amorose (su tutte la fine del matrimonio con Fedez), pare sia pronta a riaprire il suo cuore.

Secondo i ben informati Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sarebbero vicini anche perché i loro bambini frequenterebbero la medesima scuola. Dopo le immagini della cena romantica sul Lago di Como postate da Chi, l’imprenditrice digitale pare abbia voluto festeggiare anche Halloween e non era da sola. Al suo fianco proprio il noto manager del gruppo Pirelli.

Stavolta però a riportare lo scoop dell’uscita di coppia è stato Gabriele Parpiglia, che ha fornito qualche dettaglio: «Non è un’amicizia, ma una storia d’amore ‘intricata’ quella tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera (figlio di Marco,ndr). Di uscite insieme, ne hanno fatte già parecchie». Questa però sarebbe la prima ufficiale in maschera e in pubblico, scattata al Maka Loft a Milano.

Secondo quanto trapelato pare che Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si siano mostrati molto affiatati e non sarebbe mancato qualche gesto in pubblico, seppur con riservatezza. Nessuno dei due però, al momento, ha deciso di parlarne apertamente sui social.

E mentre Chiara Ferragni si vive questa nuova conoscenza, dall’altra parte Fedez è volato in America e ha trascorso la festa di Halloween lì.