Suo padre è il noto Xavier Jacobelli, ma chi è sua figlia Marialuisa Jacobelli, presunto flirt di Francesco Totti? Si tratta di una giornalista sportiva molto conosciuta, con un passato a Temptation Island! Conosciamola meglio tra età, fidanzato, vita privata e Instagram.

Chi è Marialuisa Jacobelli

Nome e Cognome: Marialuisa Jacobelli

Data di nascita: 24 gennaio 1992

Luogo di nascita: Bergamo

Età: 32 anni

Segno zodiacale: Acquario

Professione: conduttrice, giornalista, modella e influencer

Fidanzato: Si dice abbia un presunto flirt con Francesco Totti

Figli: Marialuisa non ha figli

Tatuaggi: Marialuisa ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @marialuisajacobelli_

Marialuisa Jacobelli età, altezza e biografia

Come si chiama la figlia di Xavier Jacobelli e quanti anni ha? Parliamo di Marialuisa Jacobelli, nata a Bergamo il 24 gennaio 1992. La sua età oggi è di 32 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario.

Non sono chiare al momento le indicazioni su altezza e peso della modella e influencer. Anche se il lavoro principale, come riportato dalla sua biografia, è quello di giornalista e conduttrice sportiva.

Ebbene sì perché Marialuisa Jacobelli fin da giovanissima ha seguito le orme del padre, intraprendendo la strada del giornalismo sportivo. Ci ha messo impegno e passione, è partita dalle emittenti locali per poi approdare su DAZN e Mediaset. Su di lei, come vedremo, ricordiamo anche un passato a Temptation Island.

Vita privata

In quanto alla vita privata, Marialuisa Jacobelli ha un fidanzato? possiamo dire che nel 2022 è stata fidanzata con Francesco Angelini. In seguito, dopo la rottura, non è mancato anche qualche rumor su una presunta relazione con Kylian Mbappé, che non ha mai trovato conferme.

Nel 2024 invece si è parlato di lei per il presunto flirt con Francesco Totti. Il settimanale Gente, come mostrato dalle immagini, ha visto i due entrare e uscire (dopo circa un’oretta) da un hotel di Roma. Secondo la fonte lei quando è stata contattata avrebbe confermato il pettegolezzo: «Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente».

Francesco Totti dalla sua non è mai intervenuto, invece.

Dove seguire Marialuisa Jacobelli: Instagram e social

Non solo su Facebook, se intendete seguire Marialuisa Jacobelli potete farlo anche su altri social come Instagram. Nel suo profilo condivide momenti di vita privata ad altri legati al lavoro.

Non mancano anche immagini in cui mette in mostra il fisico e altre in cui si trova in giro per l’Italia e il mondo a causa del suo lavoro.

Carriera

Dove lavora Marialuisa Jacobelli e cosa sappiamo della sua carriera? Oggi è una giornalista e conduttrice sportiva di SportMediaset, modella e influencer.

Prima di tutto ciò, però nel 2017 è stata nel programma Diretta calcio di TopCalcio24 come giornalista sportiva, in seguito ha iniziato una collaborazione con QSVS di Telelombardia.

La svolta vera per Marialuisa Jacobelli però è arrivata quando nel 2018 è stata contattata per partecipare a Calcio&Mercato su Rai 2 e Rai Sport. In seguito l’anno successivo ha fatto la sua apparizione a Quelli che la… Serie B di Rai 2.

Ma non solo, perché prima di concentrarci sulla sua carriera sportiva, è bene ricordare che è stata una tentatrice…

Temptation Island 2020

Non tutti ricorderanno probabilmente ma Marialuisa Jacobelli nel 2020 è stata una delle tentatrici del noto reality show, Temptation Island.

Esperienza questa che le ha dato una certa visibilità nel mondo dello spettacolo.

Nella stessa sua edizione, tra i tentatori, c’era invece Alessandro Basciano.

Film

Non solo, perché nella carriera di Marialuisa Jacobelli non c’è solo il calcio e il passato a Temptation Island, ma anche l’apparizione in un film di Enrico Vanzina.

Facciamo riferimento a Lockdown all’italiana, pellicola uscita nel 2020, dove ha interpretato il ruolo di Monica.

Lei ha ammesso che si è trattato di un personaggio che le assomiglia nella vita reale. Si è sentita onorata di prendere parte a un progetto così importante.

Marialuisa Jacobelli su DAZN

Altra svolta nella carriera di Marialuisa Jacobelli è la sua presenza su DAZN.

Qui è diventata una delle conduttrici più apprezzate e seguite del panorama sportivo.

SportMediaset

Oggi nel 2024, Marialuisa Jacobelli è uno dei volti di punta di SportMediaset.

La giornalista e conduttrice si occupa dei maggiori campionati e competizioni italiane ed europee. La vediamo spesso, infatti, dedicarsi alle partite di Serie A, ma anche di Coppa Italia o Champions League.

Immancabili anche le interviste con alcuni volti amatissimi del calcio italiano e internazionale.