Vincenzo Chianese | 9 Gennaio 2023

Chiara Ferragni

I gossip su Chiara Ferragni

Negli ultimi giorni a finire al centro del gossip e del pettegolezzo è stata Chiara Ferragni. Secondo i più maliziosi del web infatti la nota e amata imprenditrice digitale sarebbe incinta. Ma perché gli utenti si stanno convincendo sempre di più che l’influencer sarebbe in attesa del suo terzo figlio? Tutto è iniziato alcuni giorni fa, quando nel corso di una diretta sui social Fedez ha fatto riferimento a una bella notizia che riguarda la famiglia Ferragnez, che verrà svelata dopo il Festival di Sanremo. Immediatamente però sia il rapper che l’imprenditrice hanno precisato che non si tratta di una gravidanza, e che al momento dunque la Ferragni non sarebbe in dolce attesa. Ciò nonostante in molti non hanno creduto alle parole della coppia e i più si stanno convincendo che sia in arrivo un nuovo figlio.

Nelle ultime ore come se non bastasse ad alimentare i pettegolezzi sulla presunta gravidanza di Chiara è stato un video che sta facendo il giro del web. La Ferragni infatti ha condiviso un reel in cui appaiono sia Leone che Vittoria. Nel filmato si legge: “Questo è il figlio che mi ha fatto venire voglia di farne altri. Questa è la figlia che mi ha fatto capire che due figli bastano e avanzano”. Proprio al momento della seconda frase però l’influencer sembrerebbe far intendere di non essere d’accordo, e di volere dunque altri figli.

Chiara che sta palesemente cercando di dirci qualcosa?? Probabilmente post Sanremo?! Noi siamo qui eh pic.twitter.com/CqLpeWn6Iu — ADTOOMUCH✨ (@adtoomuch) January 8, 2023

A quel punto i pettegolezzi si sono fatti sempre più insistenti e in molti si stanno convincendo che Chiara Ferragni sia incinta. Al momento tuttavia i Ferragnez non hanno commentato i gossip.

I fan intanto si chiedono quale sia l’annuncio che la coppia farà dopo il Festival di Sanremo e di certo le aspettative non verranno deluse. Non resta che attendere però per saperne di più in merito.