1 Andrea Casalino ha mentito?

Lunedì 13 settembre parte ufficialmente su Canale 5 il Grande Fratello Vip 6. Come sappiamo quest’anno nel cast di concorrenti c’è anche Andrea Casalino, che per la prima volta è pronto a mettersi in gioco con questa nuova esperienza. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che ha già portato il modello al centro dell’attenzione mediatica. Ma scopriamo di più in merito. Come si nota sul sito ufficiale del reality infatti, nella scheda di presentazione di Casalino c’è scritto che risulta essere il vincitore di Mister Italia 2010. Questa però sembrerebbe essere una bugia.

Come ha svelato il portale iGossip.it infatti a vincere quell’anno il concorso non fu affatto Andrea Casalino, che portò a casa la fascia di “Uomo ideale d’Italia”, ma Miky Falcicchio. Sul web infatti ci sono numerosi video e articoli sulla vittoria del modello, che venne premiato da Aida Yespica. Casalino arrivò solo tra i primi sei classificati, senza vincere dunque il titolo di Mister Italia 2010. iGossip.it come se non bastasse ha anche raggiunto Falcicchio, che ha così detto la sua in merito. Queste le sue dichiarazioni:

“Capisco e comprendo la necessità di “pompare” un personaggio prima di definirlo Vip all’interno di un contenitore dove la parola Vip viene associata al curriculum del concorrente di un reality come il Grande Fratello. Ma appropriarsi di un titolo, mai ricevuto è quasi simpatico, se non generasse confusione”.

Ma non solo. Scopriamo che altro aggiunge Miky Falcicchio in merito alla sua vittoria e su Andrea Casalino, che potrebbe dunque aver mentito sul suo curriculum.