1 Polemica per Chiara Ferragni

Come ben sappiamo sono anni che spesso Chiara Ferragni finisce al centro della polemica sul web. Tuttavia la nota imprenditrice digitale in più occasioni non ha mai replicato alle critiche degli utenti sui social, anche quando queste sono state aggressive e molto dure. Anche nelle ultime ore l’influencer italiana più famosa al mondo ha fatto nuovamente discutere, stavolta per via del suo nuovo bodysuit. Chiara infatti ha presentato alcuni nuovi capi del suo amatissimo brand, ma a finire al centro della polemica è stato proprio il body in questione.

Alcuni utenti infatti, come svela la pagina Very Inutil People, hanno notato come il modello presentato dalla Ferragni sia molto simile a quello lanciato nel 2012 da H&M, e indossato da Gisele Bundchen su Vogue. Lo stesso body era stato anche utilizzato da Laura Pausini, nel videoclip del suo singolo Le Cose Che Non Mi Aspetto, quinto estratto dall’album Inedito.

A far discutere il web però è stata anche la differenza di prezzo. Mentre infatti il bodysuit di H&M costa solo 19.95 euro, quello di Chiara Ferragni costa ben 230 euro! A quel punto alcuni utenti sui social hanno iniziato duramente ad attaccare l’influencer, che nel mentre però non ha replicato ai commenti maligni del web. Nonostante la polemica però il capo della linea dell’imprenditrice digitale sta già andando a ruba, e ha immediatamente conquistato il cuore dei fan, e non solo.

Nel mentre come se non bastasse Chiara sta anche lavorando a nuovi attesissimi progetti lavorativi, che verranno svelati nelle settimane a venire e che senza dubbio non deluderanno le aspettative. Ma come ci stupirà stavolta la Ferragni? Non resta che attendere per scoprirlo.