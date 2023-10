NEWS

Nicolò Figini | 13 Ottobre 2023

Chiara Ferragni

La polemica su Chiara Ferragni

In questi ultimi giorni abbiamo parlato spesso di Chiara Ferragni. Prima di tutto in relazione alle condizioni di salute di Fedez, il quale al momento si sta riprendendo dopo essere stato ricoverato in ospedale per delle ulcere sanguinanti. Successivamente è stato proprio il rapper a parlare uscito dall’ospedale:

“Mi fermo pochi minuti. Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema, perché senza i donatori io oggi non sarei qui.

Sto bene, devo ancora riprendermi un pochino. Ho bisogno di riposo ma sto bene. Volevo ringraziare anche mia moglie che mi è stata vicino in questi giorni ed è stata veramente una grande”.

Oggi Chiara Ferragni, invece, è finita nella polemica a causa di un concorso che ha indetto per tutti i suoi fan:

“Da circa un mesetto abbiamo aperto il nostro primo store a Roma firmato Chiara Ferragni brand. A novembre faremo un cocktail party d’inaugurazione e da qualche giorno è attivo un concorso: se nel negozio di Roma spendete almeno 150 euro avete la possibilità di vincere un ingresso. Affrettatevi, non vedo l’ora di vedervi”.

Sul web, ovviamente, alcuni utenti hanno avuto da ridire e si sono lamentati di questa iniziativa. Questo quanto riporta anche Il Corriere della Sera. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento e continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.