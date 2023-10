NEWS

Nicolò Figini | 13 Ottobre 2023

Chiara Ferragni Fedez

Le parole di Chiara Ferragni su Fedez

Piano piano Fedez si sta riprendendo dopo l’intervento che ha dovuto subire a causa del sanguinamento di alcune ulcere. Lui stesso ha parlato della condizione di ciò che gli è capitato e poi ha ringraziato anche Chiara Ferragni di essergli stato accanto per tutto il suo percorso:

“Come sto? Bene rispetto a prima. Sono convalescente, ho perso molto sangue. Quanto? La metà del sangue che avevo in corpo. […] Come me ne sono accorto? Ero a casa, avevo messo a letto i bambini. Avevo già avuto cali di pressione, ne è arrivato uno più importante, e sono svenuto. Poi ho chiamato l’ambulanza. Ero bianchissimo. Ho passato la notte al pronto soccorso, e la mattina mi sono reso conto di avere la melena.

Letteralmente “cagavo sangue”. E avevo l’emocromo a 7, anziché a 14. Così sono intervenuti d’urgenza, per fermare l’emorragia, cauterizzare, insomma fare tutto il necessario per fermare il sanguinamento delle ulcere. Ho dovuto anche fare due trasfusioni. […] Poi però sono stato di nuovo male. Ho avuto un altro problema, un’emorragia ischemica sempre allo stomaco. Così hanno dovuto riaddormentarmi, e intervenire nuovamente”.

In queste ore Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram alcuni scatti di una gita con i figli. Li possiamo vedere in groppa a dei pony e in altri scatti in cui si godono una giornata immersi nella natura. Nei commenti qualcuno ha notato l’assenza di Fedez e si è chiesto il motivo. Qualcuno ipotizzava ci fosse di mezzo il lavoro, ma la verità è un’altra.

La Ferragni ha risposto che Federico sta bene ma ha ancora bisogno di un po’ di riposo. Quindi, anche se lo vediamo attivo e allegro dentro casa e a lavoro per i suoi podcast, forse i viaggi troppo lunghi non può ancora affrontarli. Vedremo nelle prossime settimane.

Noi vi terremo ovviamente aggiornati. Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.