NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Ottobre 2023

Fedez

Fedez torna a casa!

Finalmente arriva la notizia che tutti stavamo aspettando: pochi minuti fa Fedez è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a casa. Come ben sappiamo il cantante era stato ricoverato d’urgenza la scorsa settimana a seguito di due ulcere che gli hanno causato un’emorragia interna. Dopo essersi sottoposto a due operazioni Federico ha iniziato la lenta guarigione, e oggi sono arrivate notizie positive. Gli ultimi esami ai quali il rapper si è sottoposto infatti sono risultati essere più che soddisfacenti e a quel punto i medici hanno deciso di dimetterlo. All’uscita dall’ospedale Fedez ha rilasciato anche alcune prime dichiarazioni, per ringraziare non solo coloro che lo hanno assistito in questi giorni, ma anche tutti i donatori di sangue. Queste le sue parole:

“Mi fermo pochi minuti. Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema, perché senza i donatori io oggi non sarei qui. Sto bene, devo ancora riprendermi un pochino. Ho bisogno di riposo ma sto bene”.

Ma non è finita qui. Prima di salire in macchina per tornare a casa, Fedez ha fatto una bellissima ed emozionante dedica a sua moglie Chiara Ferragni, che per 8 lunghi giorni non ha mai lasciato il suo fianco. Queste le dichiarazioni del cantante:

“Volevo ringraziare anche mia moglie che mi è stata vicino in questi giorni ed è stata veramente una grande”.

Nei prossimi giorni dunque Fedez resterà a riposo, ma per fortuna il peggio è passato. A breve il cantante potrà continuare a concentrarsi sui suoi progetti e a lui facciamo il nostro più grande in bocca al lupo.