Nicolò Figini | 20 Ottobre 2023

L’annuncio di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si sono conosciuti alcuni anni fa nel dietro le quinte del programma “Quinta Colonna“. Dopo uno scambio di messaggio ha avuto inizio la loro relazione e dalla loro unione è venuta al mondo, nel 2016, la figlia Ginevra.

Questa mattina, 20 ottobre 2023, la Premier ha diramato un comunicato tramite il suo profilo Twitter all’interno del quale riferisce che la storia d’amore con Giambruno è purtroppo giunta al termine.

Nel discorso che riportiamo anche qui di seguito possiamo leggere tutto il suo dispiacere, per poi dichiarare che avrà sempre rispetto per l’ex compagno e che difenderà la loro amicizia “a ogni costo“:

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto.

Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

Tra i tanti segnali in supporto della Premier possiamo segnalare un like da parte di Elon Musk su Twitter. Anche noi di Novella 2000 ci uniamo ai centinaia di commenti in sostegno di Giorgia Meloni e Andrea Giambruno in un momento così difficile della loro vita.