Fedez vola a New York e non bada a spese: il lussuoso hotel in cui alloggia costa infatti oltre 4mila euro a notte

Dopo settimane di assenza dai social, in queste ore Fedez è tornato a postare su Instagram e ha così svelato di trovarsi a New York. Per il suo soggiorno americano il rapper ha scelto un hotel di lusso, da oltre 4mila euro a notte.

Fedez vola a New York

Sono state settimane intense le ultime per Fedez. Il rapper infatti, dopo essere stato il protagonista del gossip italiano per tutta l’estate, ha deciso di sparire dalla circolazione e per lungo tempo non si è saputo nulla di lui. Secondo i ben informati tuttavia il cantante a oggi avrebbe un nuovo amore, non ancora confermato ufficialmente. Nelle ultime ore intanto Federico ha deciso di tornare sui social dopo una lunga assenza e ha dunque ripreso a mostrare i momenti più belli delle sue giornate con il suo pubblico.

Il cantante ha così rivelato di essere a New York, senza però annunciare il motivo di questo soggiorno americano. Non è chiaro infatti se si tratti di una vera e propria vacanza o se invece dietro a questo viaggio si nascondano motivi di lavoro. In attesa di saperne di più, il rapper ha condiviso alcuni bellissimi scatti dello skyline della città, facendo anche un piccolo spoiler sull’albergo in cui alloggia.

In una delle foto pubblicate infatti si notano le pantofole indossate da Fedez, che rivelano il nome dell’hotel scelto per questo soggiorno a New York: Casa Cipriani. Si tratta di una delle strutture più lussuose della metropoli ed è, ovviamente, dotata di ogni comfort possibile. L’albergo, situato in South Street a Lower Manhattan, offre una magica vista sul ponte di Brooklyn e sulla Statua della Libertà e le sue stanze (ben 47) hanno un prezzo da capogiro. Ma quanto costa dunque l’hotel scelto da Federico?

Con ogni probabilità il rapper ha scelto una delle Suite Premier, il cui prezzo è di ben 4.668 euro per due persone a notte. Insomma il cantante non sembrerebbe aver badato a spese. Ma cosa starà facendo l’ex marito di Chiara Ferragni nella Grande Mela? Non resta che attendere per scoprirlo.