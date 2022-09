1 Chiara Ferragni resta però nel cda di Tod’s

Chiara Ferragni smette di essere membro indipendente di Tod’s. Solo lo scorso anno l’imprenditrice digitale era entrata a far parte della società, portando i profitti alle stelle. In pochi mesi infatti l’azienda ha visto crescere le sue azioni per un valore pari a quasi 100 milioni di euro. Adesso però a causa del cosiddetto “Effetto Ferragni”, l’influencer non sarà più un membro indipendente, proprio perché sarebbero “venuti meno i requisiti di indipendenza” in virtù dei contratti pubblicitari che ha firmato per il brand. Chiara tuttavia continuerà a far parte del cda di Tod’s. Questo quello che si legge nel comunicato stampa rilasciato alcune ore fa:

“Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della dichiarazione resa dal consigliere Chiara Ferragni in ordine al venire meno, in capo alla stessa, dei requisiti per poter essere qualificata indipendente ai sensi dell’art. 148 del TUF e dell’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, in ragione di una prestazione occasionale di servizi pubblicitari a favore della Società. Non potendosi aprioristicamente escludere che, in futuro, si presentino altre opportunità di collaborazione il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente effettuato le verifiche di propria competenza, e appurato il venir meno del requisito di indipendenza in capo a Chiara Ferragni, la quale non e membro di alcun comitato endoconsiliare”.

A commentare la notizia è stata anche la stessa Chiara Ferragni, che sui social ha precisato di far parte ancora del cda, pur non essendo più un membro indipendente: “Nonostante abbia letto tanti titoli errati, confermo di essere ancora membro del cda di Tod’s ma non più nella qualifica di membro indipendente. Trovo super formativa e innovativa l’esperienza che sto vivendo”.

Nel mentre pochi giorni fa Chiara e Fedez hanno festeggiato il loro quarto anniversario di matrimonio, e sui social sono arrivate delle bellissime dediche. Rivediamo le dichiarazioni dell’influencer e del rapper.