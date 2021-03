1 La foto di Chiara Ferragni nuda si Instagram

L’influencer e moglie del rapper Fedez, molto presto, diventerà mamma per la seconda volta. Per tale ragione, Chiara Ferragni ha voluto postare su Instagram una sua foto in cui si mostra nuda e con il pancione bene in evidenza. Ovviamente non si vede nulla di particolarmente hot, anche perché ha coperto il seno con il braccio. La vediamo, quindi circondata da emoticon, come per esempio una faccina innamorata, un cuore, delle stelline e un altro viso con le guance rosse.

Nonostante i molti bei commenti, alcuni hanno voluto quasi attaccarla per la scelta di pubblicare uno scatto del suo corpo. Qui sotto, possiamo, per esempio notarne uno che, però, ha più l’aria di prendere in giro coloro che sarebbero arrivati di lì a poco ad insultare veramente l’imprenditrice. La frase virgolettata e la parola “incoming” (cioè “in arrivo“) fanno pensare che non c’era assolutamente malizia in questo caso. Chiara, però, ha risposto lo stesso:

Mi dice “brava” che apprezzi sempre il tuo corpo e hai voglia di condividere un momento così magico con chi ti segue.

In seguito, però, Chiara Ferragni ha ricevuto su Instagram delle vere critiche alla sua foto in cui si fa vedere nuda con il pancione. Alla domanda: “Ma non ti vergogni?“, lei ha risposto semplicemente: “No, perché dovrei?“. In questo modo ha subito tagliato il discorso, dicendo implicitamente che non c’è niente di male a mostrarsi in questo modo sui social.

Un altro commento sotto il post dell’influencer

Facciamo presente, poi, che Chiara Ferragni non è stata l’unica influencer a fotografarsi in questa maniera sul social e a venire ricoperta di critiche. Facciamo, quindi, un salto nel passato con un altro esempio…