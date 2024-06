Gossip

Vincenzo Chianese | 14 Giugno 2024

Chiara Ferragni

In queste ore si è mormorato che Chiara Ferragni abbia un nuovo flirt dopo la fine del matrimonio con Fedez. Adesso però arriva la verità su questo gossip.

La verità sul presunto flirt di Chiara Ferragni

Oggi a tornare al centro del gossip e del pettegolezzo è stata Chiara Ferragni. Secondo quanto riportato dai sito mam-e.it infatti pare che la celebre imprenditrice digitale abbia un nuovo flirt e no, non si tratterebbe di Tony Effe come si è invece mormorato di recente. Stando a quanto si legge infatti l’influencer avrebbe conosciuto un ortopedico toscano di 31 anni, la cui identità sarebbe avvolta nel mistero, durante la sua permanenza a Forte dei Marmi. Questo quanto si legge in merito:

“Voci molto ben informate della Versilia, riportano che la nuova fiamma di Chiara Ferragni non sia Tony Effe, ma bensì un ortopedico toscano classe ’93 che lavora presso l’Humanitas di Milano. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie in comune proprio durante la permanenza dell’influencer a Forte dei Marmi, motivo per il quale la Ferragni avrebbe trascorso gli ultimi weekend al Forte”.

Naturalmente nel giro di poche ore il gossip ha fatto il giro del web e si è a lungo discusso di questa notizia. Poco fa però a intervenire è stata Deianira Marzano che ha rivelato la verità sul presunto nuovo flirt di Chiara Ferragni, smentendolo categoricamente. La stessa imprenditrice digitale infatti avrebbe negato questa frequentazione e di conseguenza i gossip sono destinati a rimanere tali.

Attualmente pare che l’influencer sia concentrata unicamente su sé stessa, sui suoi figli Leone e Vittoria e sulla sua carriera. A oggi dunque non ci sarebbe ancora spazio per un nuovo amore per la Ferragni. L’influencer infatti sta ancora elaborando la fine del matrimonio con Fedez e pare che al momento i due si stiano avviando verso una separazione consensuale.