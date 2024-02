NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Febbraio 2024

A seguito dei recenti gossip emersi sui Ferragnez, arriva la conferma che Chiara Ferragni sarà ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Andiamo a scoprire quando è prevista l’intervista con l’imprenditrice digitale.

Ecco quando Chiara Ferragni sarà a Che Tempo Che Fa

In queste ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica sono stati i Ferragnez. A lanciare un gossip bomba è stato infatti Dagospia, che ha annunciato quella che sembrerebbe essere la rottura definitiva tra Chiara Ferragni e Fedez. Stando a quanto riporta il noto portale, pare che il rapper già da qualche giorno avrebbe lasciato la casa familiare, per non farvi più ritorno. Sembrerebbe dunque essere giunta la fine del matrimonio tra l’imprenditrice digitale e il rapper, che solo la scorsa settimana avevano festeggiato il San Valentino insieme.

Tuttavia al momento i due diretti interessati non sono ancora intervenuti per confermare o smentire le voci di corridoio. Non è escluso però che a breve possano arrivare dei commenti in merito. Nei prossimi giorni infatti l’influencer potrebbe rompere per la prima volta il silenzio, dopo essere scomparsa per mesi dalla circolazione.

Poco fa infatti è arrivata conferma che Chiara Ferragni sarà ospite a Che Tempo Che Fa, per una chiacchierata a cuore aperto con Fabio Fazio. Ma quando è prevista l’intervista? Come riportano i profili ufficiali della trasmissione, l’imprenditrice digitale arriverà in studio domenica 3 marzo.

Non è chiaro però quale sarà l’argomento di discussione. Tuttavia non è da escludere che la Ferragni voglia parlare per la prima volta dopo lo scandalo del pandoro gate. Ma non solo. Chiara infatti potrebbe anche intervenire sui recenti gossip che stanno coinvolgendo lei e Fedez e di certo non mancheranno le emozioni. Appuntamento dunque con Che Tempo Che Fa a domenica 3 marzo, come sempre sul Nove a partire dalle 19.30.