Vincenzo Chianese | 22 Febbraio 2024

Grande Fratello

Ieri sera al Grande Fratello non sono mancate nuove nomination. Rosy Chin e Anita Olivieri si sono così votate a vicenda, senza però apparentemente sapere che stavolta il televoto decreterà il primo finalista. Il web tuttavia si insospettisce e le accusa.

La scelta di Rosy Chin e Anita Olivieri

Puntata intensa quella di ieri al Grande Fratello e in queste ore a finire al centro dell’attenzione sono state Rosy Chin e Anita Olivieri. Ma procediamo per ordine e rivediamo tutto quello che è accaduto. A sorpresa Alfonso Signorini ha annunciato che nel corso della prossima diretta verrà eletto il primo finalista di questa edizione. A decretarlo sarà naturalmente il pubblico, che in queste ore sta già votando i concorrenti al televoto, che sono Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e la stessa Rosy.

Gli inquilini tuttavia non sanno quello che accadrà e a oggi credono che uno tra i quattro in nomination lascerà definitivamente la casa. La produzione, per rendere le cose ancora più interessanti, ha concesso l’opportunità di diventare finalista solo ai veterani della casa e così al momento delle votazioni i concorrenti hanno potuto nominare solo coloro che hanno varcato la porta rossa a settembre.

A quel punto, dopo che Beatrice e Grecia erano già finite in sfida, il resto del gruppo ha dovuto votarsi tra loro. Sia Rosy Chin che Anita Olivieri, pur essendo migliori amiche, si sono nominate a vicenda, senza però sapere che il televoto è per decretare il finalista.

Rosy ha praticamente nominato la sua miglior amica lì dentro…e non mi si venga a dire che non sapessero del televoto per il primo finalista#grandefratello #gf pic.twitter.com/dIRtLbn0dc — laura (@laaaus_7) February 21, 2024

Secondo qualcuno però, le due giffine avrebbero saputo in anticipo il tutto. A qualche malizioso utente è infatti sembrato strano che Rosy e Anita si votassero a vicenda. Non è la prima volta del resto che la Olivieri viene a conoscenza in anticipo di fatti riguardanti il programma e per i più dunque anche stavolta Anita avrebbe potuto conoscere la verità sulle ultime nomination.