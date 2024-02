Chiara Ferragni, anche la Pigna interrompe i rapporti lavorativi “nel rispetto del proprio codice etico”

Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Febbraio 2024

Chiara Ferragni

In queste ore è stata rilasciata la notizia secondo la quale anche l’azienda Pigna ha interrotto i rapporti lavorativi con Chiara Ferragni. Scopriamo insieme il motivo.

Un’altra azienda interrompe i rapporti con Chiara Ferragni

Continua il periodo non molto roseo per Chiara Ferragni dopo tutta la polemica sul Pandoro della quale è stata protagonista un paio di mesi fa. Quasi ogni giorno spuntano nuovi retroscena oppure informazioni aggiuntive sulla questione, come per esempio il fatto che il suo manager Fabio Maria Damato sarebbe indagato.

Sul piano lavorativo Chiara ha avuto delle notizie spiacevoli anche per quanto riguarda le collaborazioni: alcune aziende hanno preferito interrompere i rapporti con lei per vari motivi, alcuni dei quali non c’entrerebbero nulla con il caso in questione.

Di questo gruppo fa parte anche l’azienda “Pigna“, venditrice di oggetti di cancelleria e prodotti per la scuola. Chiara Ferragni aveva intrapreso una collaborazione per produrre una linea a edizione limitata con il suo marchio. A confermare tale notizia ci ha pensato l’Ansa, sito che ha parlato direttamente con i vertici aziendali. Questi hanno dichiarato:

“La decisione è stata assunta nel rispetto del proprio codice etico aziendale, che si può consultare anche sul portale pigna.it. Questo esclude la collaborazione con soggetti terzi sanzionati dalle autorità competenti per aver assunto un comportamento non etico, corretto e rispettoso delle leggi”.

La collaborazione tra Pigna e le aziende che fanno riferimento a Chiara Ferragni “è stata di natura unicamente commerciale e ha riguardato la realizzazione di linee di prodotti di cancelleria per la scuola e per l’ufficio“. Una prova ulteriore sta nel fatto che s si cerca la pagina ‘Chiara Ferragni Limited Edition‘ sul sito della Pigna uscirà il codice di errore ‘Error 404‘.

I fan sono molto preoccupati per tutto ciò che sta succedendo e sperano che tutto possa tornare alla normalità per Chiara e la sua famiglia.