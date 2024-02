Il manager di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato, sarebbe indagato per il caso pandoro

Spettacolo

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2024

Dopo Chiara Ferragni anche Fabio Maria Damato risulterebbe iscritto nel registro degli indagati per truffa aggravata dopo il caso del “Pandoro gate”. Cosa è emerso secondo le indiscrezioni delle ultime ore.

Fabio Maria Damato sarebbe indagato

Secondo i rumor dopo Chiara Ferragni anche il suo braccio destro, manager e collaboratore, Fabio Maria Damato, sarebbe indagato per truffa aggravata. I casi che lo vedrebbero coinvolti nell’inchiesta svolta dalla Procura di Milano sono non solo il così denominato “pandoro gate”, ma anche le uova di Pasqua. Non risulterebbe invece implicato nella vicenda sulle bambole-mascotte Trudi.

Il base a quanto si apprende il nome di Fabio Maria Damato comparirebbe nel provvedimento dl procuratore della Cassazione sulla competenza territoriale. Fino a questo momento il manager era rimasto nell’anonimato e pare non si sia più mostrato accanto a Chiara Ferragni. Ora però giunge questa nuova indiscrezione che non trova conferme da parte del diretto interessato.

Ma chi è Fabio Maria Damato? Si tratta del general manager di The Blonde Salad e di Chiara Ferragni Collection. È noto al pubblico non solo per essere sempre accanto all’imprenditrice digitale, ma per essere comparso anche nella serie, The Ferragnez. Lei ha più volte precisato che lui l’ha sempre aiutata in qualsiasi attività lavorativa.

Non si conosce tanto di lui, ma da quel che si apprende è laureato nel 2008 alla Bocconi. Oggi è un fashion editor e autore di articoli di moda. Ha anche avuto modo di lavorare per diverse testate e dal 2017 è accanto a Chiara Ferragni. Sempre secondo le indiscrezioni se con l’influencer ha sempre avuto un meraviglioso legame, non si direbbe lo stesso di Fedez. Pare infatti stando alle voci di corridoio che tra i due non scorrerebbe buon sangue.

Al momento dunque prendiamo con le pinze le indiscrezioni emerse su Fabio Maria Damato e attendiamo conferme e risvolti in questa vicenda.