1 Il trolley di Chiara Ferragni

Come ben sappiamo negli ultimi mesi Chiara Ferragni ha avuto modo di ampliare il suo brand, lanciando nuove linee che naturalmente hanno conquistato il web. La nota imprenditrice digitale ha infatti presentato non solo la sua prima collezione scuola, ma anche le sue linee make-up e gioielli, e come era prevedibile tutti i prodotti sono andati letteralmente a ruba. Nel mentre solo poco più di un mese fa su Amazon Prime Video è arrivata The Ferragnez, la prima serie interamente dedicata a Chiara e a Fedez. Lo show nel giro di poche ore si è confermato come uno dei contenuti più riprodotti sulla piattaforma streaming, e in molti attendono già di sapere se nei prossimi mesi ci sarà una seconda stagione.

Nel mentre in questi giorni la Ferragni è volata a Parigi insieme a sua sorella Valentina, in occasione della Fashion Week, che come è noto è uno degli eventi più importanti della stagione. Giorno dopo giorno così l’influencer sta partecipando a tutte le sfilate più in voga, mostrando degli outfit mozzafiato.

Proprio in occasione del suo viaggio, Chiara Ferragni ha portato con sé il trolley del suo brand, sulla quale migliaia di utenti hanno messo gli occhi. Ma quanto costa la valigia e dove è possibile acquistarla? Il trolley è disponibile sul sito ufficiale dell’imprenditrice, ed è disponibile in ben 4 colori, rosa, nera, gialla e bianca, e le misure corrispondono a 34 x 20 x 52,5 cm. Il prezzo è invece di €250,00!

Nel mentre alcune ore fa sul web ha iniziato a circolare un rumor riguardo la possibile presenza della Ferragni al Festival di Sanremo 2022. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.