Spettacolo

Vincenzo Chianese | 15 Settembre 2023

Chiara Ferragni

Il post di Chiara Ferragni

Ieri è arrivata su Prime Video la puntata speciale di The Ferragnez La Serie, che ci mostra i retroscena dell’esperienza sanremese di Chiara Ferragni. L’episodio rivela per la prima volta anche la verità su quanto accaduto tra l’influencer e Fedez dopo la kermesse musicale, di cui si è tanto discusso. Dopo la lite, tra i due arriva però anche un chiarimento, e proprio l’imprenditrice digitale, spiegando il suo punto di vista a suo marito, afferma:

“Io ti voglio supportare, voglio starti vicina, sei la mia famiglia. È stato un periodo molto tosto. Cerco di essere forte per tutti quanti, di carattere lo sono. Mi piace essere uno dei pilastri della nostra famiglia, ma a volte anch’io sono fragile. […] Mi sono sentita tradita nella fiducia che ti avevo dato verso questa cosa, sapevi quanto ci tenevo. Io ci sono per te quando tu sei in difficoltà, anche se sto male io, e anche se la causa del mio dolore sei stato tu. Vorrei sentire in futuro che in queste cose, quando ti dico che ho bisogno di te, tu ci possa essere. Io riesco a connettermi con te quando tu sei fragile, quando sei umano”.

Nel mentre in queste ore è accaduto dell’altro che non è passato inosservato, e che ha emozionato il web. Dopo l’uscita di The Ferragnez, Chiara Ferragni ha ricordato Matilda, la sua fedele amica a quattro zampe che è venuta a mancare solo poche settimane fa. Come i più attenti hanno notato infatti la cagnolina appare proprio nella sigla della serie, e a quel punto Chiara ha affermato: “Stavo rivedendo la puntata e nella sigla c’è la Mati. Io e Fede abbiamo iniziato a parlarci e a pensare di uscire insieme grazie al fatto che lui ha messo la Mati nella canzone, e quindi c’è nella sigla di The Ferragnez”.

Il dolce gesto della Ferragni per Matilda non è passato inosservato e in breve le sue parole hanno fatto il giro del web.