Cosa è accaduto tra i Ferragnez dopo Sanremo

Oggi su Prime Video è arrivata la puntata speciale di The Ferragnez La Serie, dedicata al Festival di Sanremo. Per la prima volta così Chiara Ferragni e Fedez hanno rivelato la verità su quanto accaduto tra loro subito dopo la fine della kermesse e dopo quanto accaduto tra il rapper e Rosa Chemical. Come sappiamo infatti i due artisti sul palco dell’Ariston, nel corso della finale, si sono scambiati un bacio che per settimane ha fatto discutere il web. Dopo la reazione a caldo di Chiara però è accaduto dell’altro che non è passato inosservato. A diretta terminata infatti proprio la Ferragni ha festeggiato con la sua famiglia e i suoi collaboratori la fine di questa importante esperienza.

Ad arrivare in camerino a un tratto è Fedez, che afferma: “Io vi saluto ragazzi, buona serata”. A quel punto la stessa influencer, pregando suo marito di restare a festeggiare con lei, dichiara: “Puoi stare con me? Non farmi questo in questo momento”. Tuttavia Federico, avendo capito lo sbaglio commesso e essendosi reso conto di aver ferito sua moglie lascia il Teatro, aggiungendo: “Voglio solo andare via”.

Ma cosa è accaduto in seguito tra Chiara e Fedez? La puntata speciale di The Ferragnez risponde anche a questa domanda. Un mese dopo Sanremo infatti la Ferragni e Lucia si ritrovano nella loro casa di Milano, mentre affrontano una conversazione a cuore aperto, chiarendosi e lasciandosi alle spalle il passato. Chiara così, spiegando il suo punto di vista, afferma:

Io ti voglio supportare, voglio starti vicina, sei la mia famiglia. È stato un periodo molto tosto. Cerco di essere forte per tutti quanti, di carattere lo sono. Mi piace essere uno dei pilastri della nostra famiglia, ma a volte anch’io sono fragile. […] Mi sono sentita tradita nella fiducia che ti avevo dato verso questa cosa, sapevi quanto ci tenevo. Io ci sono per te quando tu sei in difficoltà, anche se sto male io, e anche se la causa del mio dolore sei stato tu. Vorrei sentire in futuro che in queste cose, quando ti dico che ho bisogno di te, tu ci possa essere. Io riesco a connettermi con te quando tu sei fragile, quando sei umano.

Non manca la replica di Fedez, che rispondendo a sua moglie aggiunge:

“Quello che mi preoccupa è il danno che ho arrecato a te. Una delle esperienze più importanti e intense della tua carriera, te l’ho rovinata. Inutile nascondersi dietro a un dito. […] Io sto facendo un percorso. Sanremo è stata una parentesi brutta del nostro rapporto di coppia. Il percorso è in primis per cercare di ricucire il rapporto con te, per stare bene con me stesso e vivere meglio la mia famiglia. […] Devo elaborare una cosa importante che mi è successa e non è semplice. Le cose che mi sono successe non sono semplici”.