Vincenzo Chianese | 9 Novembre 2022

Chiara Ferragni Fedez

I Ferragnez ancora al centro della polemica

Una nuova polemica in queste ore sta travolgendo i Ferragnez. Come ormai ben sappiamo in diverse occasioni l’imprenditrice digitale e il cantante sono finiti al centro dell’attenzione mediatica, e anche stavolta l’ira di numerosi utenti si è abbattuta sulla coppia. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto. Nella giornata di martedì 8 novembre Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di visitare il Museum of Dreamers di Milano insieme ai loro figli Leone e Vittoria. I quattro hanno così trascorso un bellissimo pomeriggio e naturalmente il tutto come sempre è stato testimoniato sui social.

Ciò nonostante sembrerebbe che per la loro visita la coppia abbia prenotato l’intero museo, chiudendo così le porte al pubblico. Centinaia di persone che avevano già acquistato i biglietti insieme ai loro bambini si sarebbero ritrovati a non poter accedere all’interno del locale, per via del prolungamento del tour dei Ferragnez. A quel punto tutti coloro che non hanno avuto modo di entrare nel museo, molti dei quali avevano richiesto permessi a lavoro o ferie, hanno duramente criticato la coppia. Sui social così sono apparsi decine di commenti durissimi verso Chiara e Federico. Ecco cosa hanno affermato gli utenti sotto al post dell’influencer e del rapper:

“È stata veramente una delusione arrivare ieri al Museo con la nostra prenotazione pagata e sentirci dire che a seguito del “prolungamento del vostro evento privato” non poter accedere. Il museo era completamente chiuso per la vostra presenza. Sono venuta, prendendo permesso dal lavoro e con mia figlia, la quale era desiderosa di entrare e SENZA ALCUN AVVISO dover rinunciare all’accesso perché voi con i vostri bambini siete rimasti all’interno oltre l’orario stabilito”.

E ancora:

“Oggi era il compleanno di mio nipote. Dopo aver comprato i biglietti l’ho dovuto vedere piangere il giorno del suo 4 compleanno perché voi avete che gli altri non potevano entrare. Vergognatevi ho avuto il cuore spezzato a vederlo così”.

Attualmente i Ferragnez non hanno ancora replicato alla polemica che li ha travolti. Che nelle prossime ore la coppia decida di intervenire per fare chiarezza?