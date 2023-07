NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Luglio 2023

Chiara Ferragni

La replica di Chiara Ferragni

Poche ore fa, con un lungo post sui social, Chiara Ferragni ha annunciato la morte del cane Matilda, dopo ben 13 anni di vita insieme. Fin dal primo momento il web intero si è unito nel salutare con affetto la cagnolina, amatissima da tutti i fan dei Ferragnez, e non solo. Anche il post pubblicato dall’influencer, che ha commosso i social, ha fatto il giro del web, e in merito si legge:

“Tutto quello che volevo dirti te l’ho detto all’orecchio in questi giorni, ma tanto tu già sapevi tutto. In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno. Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa perché è proprio quello che sei stata sempre: la mia famiglia. E hai fatto anche di più, hai “creato” quella che è la nostra famiglia. Eri tu “il cane di Chiara Ferragni” di quella canzone che mi ha fatto conoscere il papà nel 2016. […] Spero di averti fatto vivere una bella vita e di averti fatto sentire il mio amore ogni giorno, perché io il tuo l’ho sentito sempre. Mi mancherà tutto di te Mati. Sarai per sempre la mia prima bimba”.

In queste ore però è accaduto qualcosa che ha fatto storcere il naso ai più. Un hater infatti ha scritto un commento vergognoso dopo la morte di Matilda. La persona in questione ha affermato: “Grande mossa per far passare rapidamente la polemica sul post dalla Sicilia”. A quel punto Chiara Ferragni ha deciso di intervenire e di replicare al suo hater, dichiarando semplicemente: “Che schifo posso dirlo ad un commento del genere?”.

Anche Fedez intanto, poco dopo l’annuncio della morte di Matilda, ha replicato al commento di un hater, che ha indignato il web, e l’accaduto non è passato inosservato.