Vincenzo Chianese | 31 Luglio 2023

Sanremo 2024

In queste ore sono emersi alcuni rumor su Marco Mengoni e Alessandra Amoroso, che potrebbero far parte di Sanremo 2024

I nuovi rumor su Sanremo 2024

Mancano ancora diversi mesi alla partenza del Festival di Sanremo 2024, tuttavia già tempo la grande macchina della kermesse musicale è in movimento. Solo poche settimane fa infatti Amadeus, che tornerà alla conduzione e alla direzione artistica per la quinta volta di fila, ha annunciato il nuovo regolamento dalla manifestazione, e di certo ne vedremo di belle. Attualmente inoltre il presentatore sta già ascoltando le canzoni candidate per la prossima edizione, e in molti attendono con ansia di scoprire come ci stupirà stavolta. Sul web nel mentre girano già i nomi dei potenziali Big che vedremo sul palco dell’Ariston, tuttavia per avere conferme ufficiali bisognerà attendere il prossimo dicembre.

In queste ore intanto un nuovo gossip sta facendo discutere il web. Secondo il settimanale Vero infatti tra gli artisti in gara potrebbe esserci nientemeno che Alessandra Amoroso. L’ex vincitrice di Amici potrebbe dunque partecipare per la prima volta al Festival, e di certo in molti sognano di vederla tra i concorrenti della kermesse. Ma non è finita qui.

Sempre secondo la rivista, ad affiancare Amadeus come co-conduttore di Sanremo 2024 potrebbe esserci Marco Mengoni. Il cantante, vincitore dell’ultima edizione, potrebbe dunque tornare all’Ariston in una veste del tutto nuova, chiudendo così un cerchio.

Precisiamo naturalmente che al momento si tratta solo ed esclusivamente di pettegolezzi, e non c’è alcuna prova che confermerebbe i rumor su Alessandra Amoroso e Marco Mengoni. Ricordiamo infatti che a oggi Amadeus non ha ancora rivelato chi lo affiancherà sul palco nel corso delle 5 serate del Festival della canzone italiana, e che attualmente è ancora troppo presto per poter fare ipotesi sui presunti Big. Vi invitiamo ad attendere news ufficiali, alcune delle quali potrebbero iniziare ad arrivare a breve. Seguiteci dunque per restare sempre al passo con tutte le notizie riguardanti la kermesse