Chiara Ferragni indossa lo stesso maglione di Tony Effe e le voci di un presunto flirt crescono (FOTO)

Social

Andrea Sanna | 11 Giugno 2024

Chiara Ferragni

Scoppia in gossip dopo l’ultima mossa social di Chiara Ferragni, la quale indossa lo stesso maglione di Tony Effe. Per non parlare dei like sospetti all’ex amico… del suo ex Fedez!

Non solo una serie di like, ma anche le immagini in cui indossa lo stesso maglione già visto a Tony Effe. Le voci sul presunto flirt tra Chiara Ferragni e il rapper crescono!

Il presunto flirt tra Chiara Ferragni e Tony Effe

Molti ieri si sono focalizzati sulla presunta dedica che Chiara Ferragni avrebbe fatto a Fedez (alle prese con il videoclip di Sexy Shop in cui dovrebbe esserci anche la nuova fiamma) nelle sue storie di Instagram. Ma non hanno forse fatto caso a un dettaglio.

Osservando nel dettaglio le storie di Chiara Ferragni ci si è soffermati su una cosa: il maglioncino a righe che porta addosso. Very Inutil People ha scovato uno scatto in cui a indossare lo stesso capo d’abbigliamento è anche… Tony Effe (ex amico di Fedez ed ex fidanzato di Taylor Mega).

I maglioncini a confronto di Chiara Ferragni e Tony Effe

Potrebbe trattarsi certamente di un caso, diamo il beneficio del dubbio, certamente. I due magari hanno fatto il medesimo acquisto e niente più. Ma non è finita qui. Sempre il portale web riporta quanto segue:

“Sembra che Chiara Ferragni abbia (o lasci intendere di avere) un flirt con Tony Effe, ex amico di Fedez ed ex fidanzato di Taylor Mega” , si apprende. E no solo, perché a insospettire sono anche i like che la stessa Chiara ha lasciato sotto ai post del rapper romano.

LEGGI ANCHE: La nuova fiamma di Fedez potrebbe arrivare presto in TV: “contesa tra Ballando e GF”

Come detto, il gesto di Chiara Ferragni non avrebbe fatto granché piacere a Taylor Mega che già in diverse occasioni non si è risparmiata con le stoccate. Prima con la scritta “Sentiti ridicola”, parafrasando il motto della collega a Sanremo, “Pensati libera”. Poi l’ha fatto con un’altra storia su Instagram in cui canta un pezzo di Achille Lauro e la scritta “Come mi gasi sempre”.

Ora qualcuno si sarà perso e magari, poco informato, si starà domandando: che c’entra in tutto questo Achille Lauro? Recentemente a Radio Marte Gabriele Parpiglia ha parlato di questo presunto flirt che ci sarebbe stato tra Chiara Ferragni e il cantante, mai confermato o smentito dai diretti interessati. Peraltro c’è anche chi ha rincarato la dose e crede che da parte dell’influencer ci sarebbe stata una infatuazione durante la storia con Fedez, il quale invece dall’altra parte pare abbia sempre avuto un debole (per nulla corrisposto) per Taylor Mega.

Un gran caos e sembra non manchino i “dispetti” e stoccate a distanza tra le parti interessate. Ricordiamo che si tratta di pettegolezzi e che non vi è alcuna certezza su questi rumor.