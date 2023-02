NEWS

Nicolò Figini | 11 Febbraio 2023

Chiara Ferragni

La richiesta che avrebbe ricevuto Chiara Ferragni

Di recente Chiara Ferragni si è buttata su una nuova avventura. Il 7 febbraio 2023 l’abbiamo vista salire per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo. L’influencer ha vestito i panni di co-conduttrice in occasione della serata d’apertura e li riprenderà anche in vista della finale. Ha presentato diversi Big nel corso della gara e tra questi abbiamo visto anche Rosa Chemical. L’artista per il pubblico è abbastanza controverso e spesso è stato oggetto di critiche. Di recente ne è sorta un’altra, ma a iniziarla è stato Fedez.

Quest’ultimo, in una diretta con Trash Italiano, ha rivelato che cosa avrebbe fatto il cantante in passato. Nel racconto ha affermato che l’artista avrebbe chiesto le foto dei piedi della moglie. Non sappiamo quando sia accaduto o se sia effettivamente successo. Per saperlo con certezza dovremmo attendere le dichiarazioni anche delle altre parti interessate, ovvero Chiara e Rosa Chemical. Di conseguenza non possiamo dare dettagli ulteriori. Ma non esiteremo ad aggiornarvi nel caso in cui ne dovessimo sapere di più.

Se quanto detto da Fedez trovasse realmente riscontro, Rosa Chemical potrebbe aver agito in questo modo dopo aver sentito una puntata di “Muschio Selvaggio“. In uno degli appuntamenti passati, infatti, si era parlato di OnlyFans, come riporta anche il sito frontedelblog.it: “Io e mia moglie ne abbiamo parlato. Mia moglie potrebbe pubblicare solo foto dei piedi. Non dei nostri piedi insieme, solo di quelli di Chiara. Poi magari i soldi li dà in beneficenza“.

Continuate a seguirci per tante altre news.