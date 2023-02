NEWS

Andrea Sanna | 10 Febbraio 2023

Fedez Sanremo 2023

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical

Questa sera è in onda la quarta serata del Festival di Sanremo 2023. Intanto nel mentre sui social ad attirare l’attenzione è stato Rosa Chemical, uno degli artisti in gara, insieme a Fedez. Il rapper sarà invece ospite dell’appuntamento accanto agli Articolo 31. E non solo, perché sta anche conducendo Muschio Selvaggio direttamente dalla Città dei Fiori. Ma come mai il protagonista della kermesse canora sta facendo così parlare di sé in queste ultime ore? Scopriamolo insieme.

Precisiamo che la foto è stata postata da Alessandro Borgia sui suoi social e pare sia lo scatto di qualche mese fa, come precisato dallo stesso. L’immagine vede per l’appunto Rosa Chemical e Fedez scambiarsi un bacio amichevole sulle labbra.

Rosa Chemical e Fedez – il bacio – foto Instagram

Il simpatico scatto, come dicevamo, è stata condivisa nelle storie dallo stesso Federico, grande amico di Rosa Chemical e ha racimolato già diversi like e commenti.

Continuate a seguirci per altre news e curiosità sul Festival di Sanremo 2023.