Vincenzo Chianese | 11 Febbraio 2023

Il retroscena sul vestito di Arisa a Sanremo 2023

Questa sera non mancano le emozioni nel corso della quarta puntata del Festival di Sanremo 2023. Sul palco dell’Ariston infatti i 28 Big si stanno esibendo con delle cover che hanno fatto la storia della musica italiana, venendo affiancati da alcuni ospiti. Ad arrivare è stata così anche Arisa, che ha cantato con Gianluca Grignani, in gara alla kermesse, sulle note di Destino Paradiso. I due artisti hanno infiammato il pubblico in sala e da casa, con una performance che è già diventata iconica. Tuttavia ad alcuni utenti non è sfuggito un dettaglio che in questi minuti sta facendo chiacchierare il web.

Arisa, per l’esibizione con Grignani, ha indossato un vestito mozzafiato, che ha conquistato i telespettatori. Tuttavia lo stesso abito è stato scelto anche dalla violinista che questa sera era sul palco insieme a Lazza e a Emma Marrone.

Arisa e la violinista di Lazza avevano lo stesso abito 😭#Sanremo2023 pic.twitter.com/jOi8mDhDow — AMICI NEWS 💐 (@amicii_news) February 10, 2023

Il dettaglio sul vestito di Arisa a Sanremo 2023 non è di certo passato inosservato, e in molti stanno commentando con ironia l’accaduto. La cantante nel mentre al Festival della canzone italiana ha ritrovato anche una sua collega. A salire sul palco infatti è stata anche Lorella Cuccarini, che si è esibita insieme a Olly sulle note de La Notte Vola, e la performance è stata una delle più amate della serate.

