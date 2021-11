Chiara Ferragni sbotta con Fedez durante una diretta su Twitch e minaccia di andarsene (VIDEO)

1 La sfuriata di Chiara Ferragni a Fedez

Fedez ha un canale Twitch (il nome è Zedef) in cui realizza live streaming online interagendo in maniera molto libera con i suoi follower. E spesso accanto a lui c’è anche la moglie Chiara Ferragni. Proprio due giorni fa, in una di queste puntate, era presente anche lei e tra i due è nato un battobecco abbastanza acceso.

Senza pensare alle telecamere e alla diretta, tra marito e moglie c’è stato un botta e risposta durante il quale proprio l’imprenditrice digitale si è molto arrabbiata, minacciando di andarsene. Il motivo è stato un rutto in diretta da parte del rapper che proprio non è piaciuto a Chiara che ha sbottato: “Al prossimo me ne vado. Anche Leo li fa, è una cosa orrenda. Lui rutta perché tu continui a ruttare”.

Secondo le sue parole, il comportamento di Fedez starebbe anche condizionando quello del loro figlio più grande, Leone, e questa cosa proprio non le va giù. Lui ha cercato di discolparsi, ma la moglie non ha sentito ragioni ed è andata dritta per la sua strada: “Sì è colpa tua! Lui dice ‘come papà'”. E subito ha messo fine alla discussione in diretta con un categorio “Basta!”.

Quindi lo “scontro” ha avuto subito una conclusione, non andando oltre. E il cantante non ha più emesso nessun suono disturbante per la moglie. Potete vedere il video di quanto accaduto QUI.

Ma non è finita qui, perché c’è stato anche un siparietto divertente rispondendo ad una domanda riguardante il sesso…