Chiara Ferragni senza fede (e senza Fedez?)! Scompare l’anello dalla sua mano sinistra (FOTO)

Debora Parigi | 19 Febbraio 2024

Chiara Ferragni Fedez

Tornano ancora una volta le voci di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, questa volta a causa della mancanza delle fede al dito dell’influncer. Lei ha infatti messo una foto sui social proprio della sua mano e l’anello è mancante. Cosa sta succedendo?

Chiara Ferragni senza fede: di nuovo crisi con Fedez?

Negli ultimi mesi, in particolare da quando è scoppiato il caso pandoro (e non solo quello) si parla di crisi per Chiara Ferragni e Fedez. Per portare avanti queste ipotesi si è data notizia di lei presente nello stesso palazzo a Milano di un noto avvocato divorzista. Poi la coppia è stata divisa in occasione del compleanno del padre di lui. E poi voci su voci di problematiche di coppia legate appunto alle indagine di pandoro, uova di Pasqua e altri prodotti destinati alla beneficenza.

Qualche giorno fa, però, queste voci erano state messe a tacere proprio dai diretti interessati attraverso storie di Instagram. Fedez, infatti, aveva nuovamente mostrato la moglie nelle proprie storie mentre giocava con i bambini. E tutti erano molto sereni e tranquilli. Quindi perché adesso si parla di nuovo di crisi?

Il motivo è legato a una storia Instagram di Chiara Ferragni pubblicata proprio da lei. L’influencer ha messo una foto della sua mano illuminata dalla luce del giorno che va a formare l’arcobaleno. E ha scritto: “Choose the magic”. Ma quello che tutti hanno notato è che la mano era la sinistra e non c’era la fede all’anulare. Quindi subito sono partite le teorie inerenti al suo matrimonio.

Parlare di possibile divorzio o comunque crisi solo perché non appare la fede è forse un po’ troppo. Intanto perché non è la prima volta che la Ferragni non indossa la fede e i motivi non erano certo legati a qualche problematica col marito. E anche in questo caso è possibile che l’avesse tolta per un qualsiasi motivo. E comunque, diciamo la verità, non è certo il portare o meno la fede che dimostra la stabilità di un matrimonio.