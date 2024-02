NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Febbraio 2024

In queste ore Samuel, figlio di Giorgia ed Emanuel Lo, ha festeggiato il suo compleanno e sui social non sono tardati ad arrivare dei teneri post di auguri da parte della cantante e del coreografo.

I post di Giorgia ed Emanuel Lo

Sono ormai anni che Giorgia ed Emanuel Lo sono una delle coppie più belle e stabili del mondo dello spettacolo. Sia la cantante che il coreografo sono molto amati sui social e ancora oggi i due si mostrano spesso insieme complici, affiatati e innamorati. Non tutti sanno però che la coppia ha anche un figlio, Samuel, che 14 anni fa ha coronato il loro sogno d’amore. Proprio nelle ultime ore il primogenito della Todrani e di Lo ha festeggiato il suo compleanno e naturalmente per l’occasione non potevano mancare dei dolcissimi post social di auguri da parte dei due artisti. Proprio il professore di Amici di Maria De Filippi ha condiviso sul suo profilo un bellissimo scatto insieme a suo figlio, quando era ancora un bambino, per poi scrivere:

“Oggi sono 14 anni, tanti auguri Samuel mio”.

Al post di Emanuel Lo è seguita la tenera dedica di Giorgia, che tra le sue storie Instagram ha pubblicato una foto insieme a suo figlio Samuel, accompagnata dal seguente messaggio di auguri di buon compleanno: “Meraviglioso starti accanto mentre diventi l’uomo che sei. Auguri Samuel, sperando tu non intercetti questa storia altrimenti ti arrabbi”.

Proprio di recente intanto la cantante, nel corso di un’intervista, ha parlato della sua storia d’amore con Emanuel, che dura da più di 20 anni, e ricordando gli inizi della loro relazione ha affermato: “Avevo molta paura: non credevo che potesse andare. La vita ti smentisce. Non avrei mai pensato che saremmo durati vent’anni. Era un ragazzino ma io ero più immatura di lui a gestire le emozioni”.