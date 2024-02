NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Febbraio 2024

Chiara Ferragni Fedez

Nelle ultime settimane si è a lungo parlato della presunta crisi che avrebbe colpito i Ferragnez. Poche ore fa però dopo giorni Chiara Ferragni è tornata a comparire nelle storie Instagram di Fedez.

Chiara Ferragni e Fedez hanno superato la crisi?

In questo ultimo periodo a tornare al centro del gossip sono stati i Ferragnez. In rete infatti si è più volte mormorato che tra Chiara Ferragnez e Fedez fosse scoppiata una pesantissima crisi, che avrebbe allontanato sempre di più la coppia. Nonostante i diretti interessati non abbiano mai confermato i pettegolezzi, i loro movimenti social, e non solo, hanno alimentato le teorie del web. L’imprenditrice digitale e il rapper infatti in queste settimane hanno vissuto vite completamente separate e hanno di conseguenza smesso di mostrarsi insieme su Instagram.

Ma non solo. Qualche giorno fa è giunta voce che Federico, che nel mentre è partito per Miami con la sua assistente per impegni lavorativi, si sia confidato con gli amici e avrebbe rivelato di non voler chiedere la separazione da sua moglie. Adesso però, dopo giorni e giorni di brutte notizie, sembrerebbe arrivare uno spiraglio di luce.

Oggi infatti Chiara Ferragni è tornata a comparire nelle storie Instagram di Fedez, che poche ore fa ha fatto rientro in Italia. Nel breve video postato dal rapper, vediamo l’influencer mentre balla e gioca con sua figlia Vittoria e naturalmente la clip non è passata inosservata.

Chiara Ferragni torna nelle storie Instagram di Fedez. pic.twitter.com/9TEXPO86NA — disagiotv (@disagio_tv) February 13, 2024

Che dunque Chiara e Fedez stiano poco a poco superando la crisi che li ha coinvolti? Non resta che attendere per saperne di più in merito. Nel mentre sia l’imprenditrice che il cantante continuano a non commentare i pettegolezzi che li stanno travolgendo. Non è escluso però che nelle prossime settimane la coppia decida di intervenire per la prima volta per fare finalmente chiarezza su quanto accaduto.