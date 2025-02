Chiara Ferragni pare aver chiarito tutte le questioni sulla sua vita sentimentale durante un’intervista rilasciata nel corso del soggiorno di questi giorni in Spagna. Ecco se tornerebbe con Fedez in futuro.

Chiara Ferragni parla di Fedez

Nelle ultime settimane Fabrizio Corona ha rivelato delle sorprendenti indiscrezioni sulla vita privata di Fedez e Chiara Ferragni. Si è anche parlato di un presunto tradimento da parte dell’influencer con Achille Lauro, anche se nessuno ha confermato tali rumor.

A parlare della sua vita privata, in queste ore, è stato proprio Chiara Ferragni mentre si trova in Spagna in occasione dei Goya Awards, importante riconoscimento cinematografico. La rivista Hola! le ha fatto alcune domande in merito alla relazione con Giovanni Tronchetti Provera e l’imprenditrice digitale si è detta molto serena in questo periodo.

Oggi sono ufficialmente fidanzati e vivono la loro storia d’amore allo scoperto: “Sono in una relazione. Sono molto felice ed è la cosa migliore che mi sia capitata quest’anno. Spero continueremo così“. Ovviamente non possono mancare i riferimento a Fedez e al matrimonio che è andato in mille pezzi da ormai diversi mesi.

Come riporta anche Fanpage, Chiara Ferragni sembra non voler avere più nulla a che fare con il rapper nonché padre dei suoi figli. “No, con Fedez no, non tornerei mai più con lui. Addio, addio“, ha esclamato con convinzione l’influencer. Sembra quindi che non ci sia più una speranza per un ritorno di fiamma, soprattutto dopo quanto emerso tramite Fabrizio Corona sulla questione che coinvolge anche Angelica Montini.

Ovviamente, nella vita non si sa mai ed è tutto possibile ma per adesso la Ferragni sarebbe categorica sulla questione. Non ci resta che augurarle buona fortuna per la sua nuova relazione!