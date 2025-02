Nelle ultime ore a tornare virale sui social è stato un vecchio video con protagonista Chiara Ferragni, che durante una live Instagram con Fedez fa un complimento ad Achille Lauro.

Le parole di Chiara Ferragni

In questi giorni sappiamo bene che si è scatenata una nuova bufera mediatica su Chiara Ferragni e Fedez e sull’ex coppia sono state fatte una serie di rivelazioni inedite. Fabrizio Corona intanto ha accusato l’imprenditrice digitale di aver avuto un flirt con Achille Lauro, che sarebbe stato scoperto dal rapper e avrebbe messo fine all’amicizia con il cantante di Me ne frego. I diretti interessati tuttavia non hanno mai confermato o smentito i pettegolezzi sul loro conto, che però hanno fatto discutere il web. Ma non è finita qui.

Solo poche ore infatti per la prima volta Lauro è intervenuto per rompere il silenzio e nel corso di una conferenza stampa ha dichiarato: “Cerco di lascare il gossip a chi ha solamente questo per esistere. Io grazie a Dio vivo ancora nel mondo dei grandi sogni e dei grandi sognatori. E vivo alienato nel fare tutti i miei progetti. Sto tanto all’estero, non seguo e non mi piace il gossip”.

In queste ultime ore nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Sui social è infatti tornato virale un vecchio video con protagonista Chiara Ferragni. Nella clip vediamo l’influencer in diretta su Instagram insieme a Fedez, Orietta Berti e lo stesso Achille Lauro. A un tratto proprio la cantante afferma: “Achille ha degli occhi bellissimi”. A quel punto non tarda ad arrivare il commento della Ferragni, che prontamente dichiara: “È vero”. Non sfugge la reazione di Fedez, che si volta verso la sua ex moglie stupito.

È SEMPRE ORIETTA FUCKING BERTI pic.twitter.com/opxNtOJcDq — Spirito Sfranto (@SpiritoSfranto) February 5, 2025

Il vecchio video è dunque tornato virale e in queste ore non sono mancati i commenti degli utenti.