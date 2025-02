Nella giornata di ieri a Verissimo la modella Simona Guatieri ha accusato Wanda Nara di essere stata la causa della separazione con il compagno Keita Baldé. Ecco tutto quello che sappiamo.

L’accusa a Wanda Nara

Sabato 8 febbraio 2025 Simona Guatieri è stata ospite di Verissimo e ha parlato pubblicamente della separazione con il marito Keita Baldé, dal quale ha avuto anche due figli. In sostanza, ha raccontato che il matrimonio è stato messo in crisi da un tradimento con Wanda Nara!

La modella riferisce che sarebbe stato Mauro Icardi a scoprire tutto ciò e l’avrebbe subito avvertite. Nonostante la rabbia, oggi sembra che tra i due sia tornato il sereno:

Io e Keita ci siamo separati ad aprile, quando eravamo in tribunale per separarci i nostri legali ci chiedevano di ripensarci, considerando la nostra famiglia e i due bambini che abbiamo avuto insieme.

Io l’ho perdonato. La rabbia si è placata, riusciamo a dialogare, riusciamo a capirci. Ci siamo rivisti recentemente, come genitori, e abbiamo passato capodanno insieme”.

La Guatieri ha però voluto precisare di aver denunciato Wanda Nara e Mauro Icardi per il modo in cui questa storia privata è stata messa su piazza pubblica:

“Penso che la signora si commenti da sola. Noi abbiamo denunciato Wanda e Mauro perché non abbiamo accettato come questa storia sia stata resa pubblica. Noi siamo totalmente diversi, preferiamo lavare i panni sporchi a casa nostra”.

Vedremo che cosa risponderanno, se lo faranno, Mauro Icardi e Wanda Nara. Anche se tra Simona e Keita i rapporti sono meno tesi oggi non sono ancora tornati insieme e la Guatieri non sa se tutto ciò potrà accadere nel prossimo futuro: “Io sono innamorata di mio marito, ma la ragione, a volte, deve prevalere su questo sentimento. Sono certa che lui abbia capito che non si può giocare con i sentimenti“.