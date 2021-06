1 Il primo bar di Chiara Ferragni

Grosse novità in arrivo per i fan di Chiara Ferragni. Come sappiamo da qualche giorno l’amata imprenditrice digitale ha dato il via ad una collaborazione con Nespresso, lanciando una capsule limited edition che sta già andando a ruba. Ma non solo. Poche ore fa con un annuncio sui social, proprio per muovere la sua linea, Chiara ha annunciato l’apertura di un temporary bar, che si trova nel cuore di Milano, più precisamente in Piazza del Carmine, a pochi passi dal Duomo. Il locale apre ufficialmente nella giornata odierna, e resterà attivo ogni giorno fino al 18 luglio dalle 10.30 alle 24.00. Questo l’annuncio fatto dalla Ferragni:

“Sogni che diventano realtà. Il mio temporary cafè NespressoxChiaraFerragni è aperto! Lo trovate in ​​Piazza del Carmine a Milano da domani fino al 18 luglio. Potete venire qui per fare brunch, pranzo, aperitivo e cena oppure puoi prendere un caffè da asporto con i nostri bicchieri di carta personalizzati. Io e Nespresso amiamo il caffè e l’eredità dell’Italia, per questo abbiamo voluto lanciare un caffè nel centro di Milano. Inoltre, insieme alla famiglia Nespresso abbiamo creato una nuova area con nuove panchine e piante, proprio di fronte al bar, per rendere questa piazza ancora più confortevole, fa parte del nostro progetto sostenibile ed è un regalo alla città di Milano”.

Naturalmente la notizia dell’apertura del primo bar di Chiara Ferragni ha mandato il web in subbuglio, e in molti si stanno già chiedendo quanto costa un caffè nel negozio dell’influencer. I prezzi partono da 1.50 euro, mentre un cappuccino costa 2.50 euro. Chi invece volesse assaggiare la ricetta di caffè di Chiara, ovvero caffè freddo con note di cocco e un tocco di rosa, dovrà pagare 6 euro. Ma non solo. Nel menù, per chi volesse pranzare o cenare, sono presenti anche i piatti preferiti della Ferragni, come l’avocado toast, che costa 9 euro e la Blonde Salad, che invece costa 15 euro. Per chi invece volesse godersi un aperitivo, il prezzo di uno spritz è di 8 euro. Il coperto, infine, per coloro che volessero sedersi ai tavoli disponibili nel locale, è di 3 euro a persona.

Prezzi in linea dunque con gli altri locali della zona, considerando che il temporary bar di Chiara si trova nel cuore pulsante di Milano. Mentre l’imprenditrice si gode questo successo, qualche giorno fa sul web ha iniziato a circolare un gossip proprio sulla Ferragni. Rivediamo cosa è accaduto.