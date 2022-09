In questi giorni Chiara Ferragni sta partecipando a numerose sfilate ed eventi. Come sappiamo infatti è appena terminata la Fashion Week di Milano, e contemporaneamente è iniziata quella di Parigi, alla quale l’influencer sta prendendo parte insieme a sua sorella Valentina. Nel corso dei vari eventi così l’imprenditrice digitale sta sfoggiando look mozzafiato, che hanno conquistato il web.

In queste ore così alcuni fan hanno chiesto a Chiara Ferragni cosa accade agli abiti che indossa durante le sfilate, e se i vestiti debbano essere restituiti. L’influencer così ha fatto chiarezza, e con un video sui social ha spiegato quello che succede. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Dipende dal rapporto con i brand e dipende se gli abiti sono custom o no. Di solito facciamo degli abiti custom per delle occasioni più speciali e quelli di solito sono abiti che mi fa piacere tenere per un archivio mio personale. Mentre quelli da sfilata o quelli che vedete per eventi non ha senso che io li tenga per non metterli mai più. È bello prenderli in prestito, utilizzarli e poi ridarli al brand. Questo perché non sono look da utilizzare quotidianamente, ma sono look molto particolari che vanno bene per un’occasione, e poi sembrerebbero look già visti. Naturalmente ci sono tantissimi pezzi che io compro, come jeans, maglioncini, camice, che sono pezzi basic, o giacche e cappotti che riutilizzo tantissime volte. Riutilizzo jeans e giacche che ho da 10 anni e sono tra i miei preferiti”.