Vincenzo Chianese | 19 Aprile 2024

Chiara Ferragni

In questi giorni Chiara Ferragni è finalmente tornata a mostrarsi su Instagram e solo poche ore fa ha fatto rientro a Milano. Per l’occasione l’influencer ha sfoggiato una borsa vintage da migliaia di euro.

La borsa vintage di Chiara Ferragni

Dopo un lungo silenzio durato due settimane, Chiara Ferragni ha finalmente fatto ritorno sui social. Nelle ultime ore l’imprenditrice digitale ha ripreso a mostrarsi su Instagram e sta nuovamente condividendo con i fan i momenti più belli e significativi delle sue giornate. Poco a poco dunque pare che l’influencer stia cercando di voltare pagina, nonostante la separazione da Fedez sia ancora molto fresca. Chiara tuttavia, con grande forza, prosegue per la sua strada, venendo supportata dalla sua famiglia e dai fan che non l’hanno mai abbandonata, neanche nei momenti più difficili.

Ieri intanto la Ferragni ha anche fatto ritorno a Milano ed ad annunciarlo è stata lei stessa con una storia postata sulla sua pagina. Ma non solo. Sempre su Instagram l’imprenditrice ha pubblicato una foto di uno dei suoi look e a non passare inosservata è stata la borsa scelta per la giornata. Non tutti sanno infatti che proprio questo accessorio ha un prezzo da capogiro.

Ma cosa sappiamo sulla borsa vintage sfoggiata da Chiara Ferragni e quanto costa? Andiamo a scoprirlo. Si tratta di un modello di Chanel, la Timeless classique, che l’influencer possiede in colorazione celeste. Il suo prezzo? Quasi 10 mila euro!

Insomma pare che la Ferragni sia tornata a essere un’icona di stile e senza dubbio con i suoi outfit mozzafiato riesce ancora a far parlare di sé. Nel frattempo in questi giorni anche Fedez ha fatto ritorno in Italia, dopo essere volato in California per il Coachella, e solo nelle ultime ore ha mostrato per la prima volta la sua nuova casa ai figli Leone e Vittoria.