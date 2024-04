NEWS

Andrea Sanna | 19 Aprile 2024

Oroscopo

Conosciamo insieme cosa prevedono i segni di questa settimana. Qui a seguire la classifica completa con le previsioni dell’oroscopo di Joss dal 22 al 28 aprile!

Ricordiamo che essere nelle ultime posizioni della classifica non è sinonimo di una settimana negativa per i segni. Semplicemente, ci saranno accadimenti, vostre azioni che modificheranno situazioni in stasi. Uscirete dalla vostra comfort zone, volenti o nolenti. Sarete più stimolati dalla vita, per aggiustare situazioni che non funzionano. La vita stessa soffierà venti di cambiamento.

1 – Oroscopo di Joss: il Toro

L’ingresso di Venere nel segno regala buon umore e serenità. Sarete circondati da energie molto positive che favoriranno l’armonia. Le stelle del fine settimana sono positive in fatto di uscite mondane e incontri sotto le coperte. Avete lasciato alle spalle il vostro passato e vi proiettate verso un’estate di puri nuovi inizi.

2 – Le previsioni dell’Ariete

Mercoledì sancirà per voi l’inizio della svolta. Vi sentirete carichi e qualcosa sentite stare per accadere. Marte, infatti, al capezzale del vostro segno vi ricorda che un’azione dev’essere da voi compiuta per cambiare le carte in tavola. Preparati a vivere un’estate all’insegna di buone nuove e di tanti progetti che si realizzeranno.

3 – Pesci

Malgrado il periodo sia faticoso, tutto vi guida verso la riuscita dei vostri progetti e dei vostri affari. Le stelle del fine settimana sono pronte a regalarvi esperienze di relax e spensieratezza. Bene la settimana per i dipendenti che possono essere attenzionati per il proprio lavoro e la propria forza di volontà. Venere vi sostiene e accentua il vostro innato fascino.

4 – La settimana dei Gemelli

Comincia un periodo ricco di interessanti svolte. Dovrete ritrovare quel giusto equilibrio per essere leader in famiglia e nel lavoro, e amati da chi vi circonda. Certo, la perentorietà nelle parole non manca, e con essa la voglia di vivere esperienze leggere fulcro di quel desiderio di libertà che vi contraddistingue.

5 – La classifica segno per segno: il Capricorno

Questa settimana vi porta a vivere molto serenamente l’ambiente circostanze. Anche le nuove conoscenze sono favorite dal transito di venere il trigono del sole, garanzia di nuovi inizi interessanti e la possibilità di qualche incontro fugace con partner passionali. Le stelle del lavoro brillano: per i liberi professionisti, un progetto nuovo è in arrivo.

6 – Oroscopo di Joss: l’Acquario

La settimana si prospetta essere molto buona specie nel campo degli affari. I liberi professionisti saranno aiutati dalla presenza di Marte al sestile del sole, da mercoledì. Occhio alle spese futili: fate bene i conti sulle spese a cui fare fronte. Bene gli incontri sotto le coperte, per chi cercasse divertimento e leggerezza. Assicurata tra venerdì e sabato la voglia di compagnia.

7 – Cancro

La presenza di Marte alla quadratura, impone delle svolte importanti nella vostra vita. Un incontro può essere toccasana per l’anima o semplice mediatore verso un nuovo lavoro e una nuova routine. Per chi già un lavoro lo avesse, la settimana si prospetta essere di ottenimento di traguardi e gratifiche. Anche il giovane può progettare un’estate di pura serenità.

8 – La settimana dal 22 al 28 aprile: la Vergine

La settimana appare molto positiva grazie all’ingresso della luna in trigono al sole. Avrete molta più voglia di fare e di vivere la vostra vita. Anche i programmi per il fine settimana saranno intensi, e vi porteranno a vivere gli stimoli nuovi con brio e voglia di novità. La coppia brilla e progetta un’estate sana e felice.

9 – Oroscopo di Joss: il Sagittario

Bene l’avvento di Marte nel segno amico dell’ariete garanzia di intraprendenza e di capacità di discernimento. Siete acuti e vivaci, farete tabula rasa di tutte quelle situazioni che non sono più congeniali al vostro benessere. Bene le stelle del week-end con una Luna a vostro favore lo charme per le conquiste non mancherà.

10 – Leone

Benissimo da mercoledì con Marte nel segno: vi sentirete intrepidi nel realizzare i vostri obiettivi. Anche le stelle del week-end sono garanzia di traguardi e buone nuove. Bene il rapporto di coppia: possibilità di gravidanze. Anche gli artisti vivranno una settimana all’insegna delle opportunità: un evento pubblico vi darà risalto.

11 – Oroscopo di Joss: lo Scorpione

Settimana molto positiva nel lavoro e nella vita di coppia. Le stelle del fine settimana sono attive negli incontri e nelle esperienze positive di vita. Anche i single possono aprirsi al cambiamento attraverso incontri amicali e non. Bene il lavoro autonomo: una nuova collaborazione, un contratto, un affare sta per giungere a conclusione.

12 – Bilancia

Marte ingressa nel segno e sancisce la necessità di compiere un’importante decisione. Anche venere nel campo degli affari regala opportunità ai liberi professionisti e introiti del tutto differenti per chi lavorasse nel campo del commercio. Apertura verso obiettivi nuovi, è questo quello che le stelle vogliono suggerirvi attraverso momenti di riflessione.