Vincenzo Chianese | 17 Aprile 2024

Chiara Ferragni

Dopo ben due settimane di assenza dai social, in queste ore Chiara Ferragni è tornata su Instagram: ecco il primo post dopo il lungo silenzio.

Il primo post di Chiara Ferragni

Non è stato un periodo semplice l’ultimo per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale ha infatti dovuto affrontare una dolorosa separazione da suo marito Fedez e attualmente pare che i due siano più distanti che mai. Nelle ultime due settimane, come se non bastasse, l’influencer è anche sparita dai social e di lei si è saputo molto poco. Le rare apparizioni degli ultimi giorni sono state infatti sulla pagina di sua madre e solo così siamo riusciti a cogliere qualche informazione sulla Ferragni. Federico intanto è partito per Los Angeles, dove ha preso parte al Coachella, e soltanto in queste ore ha fatto rientro in Italia.

Mentre dunque il cantante atterrava a Milano, Chiara ha deciso di rompere il suo lungo silenzio ed è così tornata finalmente sui social pubblicando un primo post e una serie di storie su Instagram. La Ferragni si è mostrata a Venezia, dove ha preso parte all’inaugurazione della mostra “Musei delle Lacrime” di Francesco Vezzoli, che si trova presso il Museo Correr.

Chiara Ferragni, bellissima e in splendida forma, ha così condiviso una serie di scatti inediti oltre che a mostrare in anteprima alcune opere della mostra. Pare dunque che l’imprenditrice digitale abbia ripreso possesso dei suoi social e ci si aspetta che anche nelle prossime ore torni a mostrare ai follower i momenti più belli e significativi delle sue giornate.

I fan nel mentre continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra i Ferragnez, che tuttavia al momento pare essere impossibile. Ci si augura però che presto la coppia riesca a mettere da parte le difficoltà e i problemi e che ritrovi la serenità.