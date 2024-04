Chiara Ferragni riappare sui social nella sua città natale (mentre Fedez è al Coachella) – FOTO

Gossip

Nicolò Figini | 14 Aprile 2024

Chiara Ferragni in questi giorni si è presa una pausa per tornare nella città in cui è nata insieme alla sua famiglia, mentre Fedez si trova negli Stati Uniti al Coachella.

Chiara Ferragni torna nella sua città d’origine

Fedez a Belve ha rivelato di parlare di Chiara Ferragni riferendosi a lei come “sua moglie” solo da un punto di vista legale. Questo significa che tra loro l’amore si è spento ed è rimasto solo il rispetto per affetto dei figli. Nonostante questo, però, stanno vivendo vite separate e dopo i compleanni di Leone e Vittoria nessuno li ha più visti insieme.

Al momento Fedez, come abbiamo visto dalle sue Stories sui social, si sta godendo una vacanza partecipando al Coachella. Si tratta di un evento molto importante negli Stati Uniti che raggruppa vari artisti al mondo della musica. Su Instagram ha fatto molto parlare di sé anche perché ha pubblicato una foto in cui mostra il lato B completamente nudo sul balcone dell’appartamento in cui si trova.

Ma che cosa fa nel frattempo Chiara Ferragni? L’influencer si vocifera che al momento stia cercando casa sul Lago di Garda, in quanto quella che già possedeva insieme a Federico dovrebbe rimanere al rapper. Tuttavia ha anche deciso di prendersi una pausa da tutti i problemi della vita quotidiana per passare una giornata in famiglia.

Dalla foto qui sotto possiamo vederla insieme alle sorelle Valentina e Francesca e anche alla mamma Marina. Hanno scelto di fare un salto indietro nel tempo tornando nella città in cui sono cresciute, ovvero Cremona.

Chiara Ferragni torna nella sua città natale con la famiglia

Tantissimi i commenti di sostegno e di affetto che le sono arrivati e che ogni giorno le dimostrano quanti fan ancora le vogliano bene e apprezzino questo ritorno alle origini. Seguiteci per tante altre news.